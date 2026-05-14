Більше не "приймати міри": чому цей вислів помилковий і які є 3 соковиті українські відповідники

Варто використовувати правильні відповідники

Багато українців, навіть намагаючись говорити чисто, підсвідомо тягнуть у мовлення кальки. Одна з найбільш "живучих" — горезвісне "приймати міри".

"Телеграф" розповість, чому так казати не варто. Та які три колоритні варіанти зроблять вашу українську справді "смачною".

Навіть у стінах Верховної Ради чи в офіційних звітах посадовців досі проскакує фраза "ми приймемо міри". Проте філологи та мовознавці, неодноразово наголошували — це груба помилка та пряма калька з російського "принимать меры".

Чому "приймати міри" — це помилка

В українській мові слово "міра" має конкретне значення: це одиниця виміру (метр, кілограм) або межа чого-небудь (знати міру). А слово "приймати" ми вживаємо, коли йдеться про поповнення в родині, прийом ліків, гостей або іспитів.

Фото - Штучний інтелект

Коли ж ми говоримо про певні дії для досягнення мети, у гру вступає слово "захід". Але не поспішайте зупинятися лише на офіційному "вживати заходів".

3 українські відповідники

Якщо ви хочете звучати не як сухий чиновник, а як людина, що відчуває рідну мову, зверніть увагу на ці варіанти:

Вживати заходів. Це класика, яка має замінити "прийняття мір" у 90% випадків. Важливо: за правилами граматики ми вживаємо заходів (чого?), а не заходи (що?).

Це класика, яка має замінити "прийняття мір" у 90% випадків. Важливо: за правилами граматики ми вживаємо заходів (чого?), а не заходи (що?). Приклад: "Поліція вживає заходів, щоб знайти порушника".

Запобігати. Якщо ви "приймаєте міри", щоб щось погане не сталося — просто використовуйте це влучне дієслово. Воно значно динамічніше та природніше.

Якщо ви "приймаєте міри", щоб щось погане не сталося — просто використовуйте це влучне дієслово. Воно значно динамічніше та природніше. Приклад: "Варто запобігти кризі заздалегідь, аніж потім шукати винних".

Давати раду. Це надзвичайно "смачний" західноукраїнський вислів, який зараз став популярним у всій країні. Він ідеально підходить, коли замість "прийняти міри щодо проблеми" ви хочете сказати, що з нею треба розібратися або подолати її.

Це надзвичайно "смачний" західноукраїнський вислів, який зараз став популярним у всій країні. Він ідеально підходить, коли замість "прийняти міри щодо проблеми" ви хочете сказати, що з нею треба розібратися або подолати її. Приклад: "Ми мусимо дати раду цьому безладу на дорогах".

Інфографіка створена штучним інтелектом для "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, яке рідкісне ім’я носить дівчина.