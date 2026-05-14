Чи може змія вкусити людину після смерті: герпетолог дав неочікувану відповідь

Як довго "живе" кусючий рефлекс у плазунів

З потеплінням та появою плазунів чимало українців остерігаються укусів отруйних змій. При цьому виникає питання: чи може відрубана голова плазуна вкусити та вприснути отруту.

Відповідь на це "Телеграфу" дав герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, дійсно протягом деякого часу м'язи голови плазуна активні.

"Є момент, коли м'язи працюють, є залишкове скорочення, як під впливом адреналіну. І, так, в цей момент змія може вкусити", — каже фахівець.

Він пояснює, що йдеться не про класичний укус, як більшість уявляє, а про рефлекторне стискання щелепи. Тобто цей процес мозок не контролює, і укус по суті не є актом агресії.

Як відрізнити вужа від гадюки

За даними американських фахівців, передає ВВС, відрубана голова змії може вкусити протягом години. Саме стільки часу "живе" кусючий рефлекс. Однак в цей період змія не контролює кількість отрути, тому зуби можуть вприснути усе, що є. Тобто укус відрубаної голови змії може бути в рази небезпечнішим, ніж живої.

До прикладу, у 2018 жителю США штату Техас ввели 26 доз протиотрути після того, як його вкусила відрубана голова гримучої змії. Чоловік сам вбив плазуна, відтявши голову лопатою, але коли нахилився до неї, вона його вкусила.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому змій та вужів дедалі частіше зустрічають у великих містах, навіть в Києві.