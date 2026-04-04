"Нова пошта" знову підіймає тарифи. Коли та наскільки подорожчають посилки

Перед цим вартість доставки збільшували у грудні 2025 року

"Нова пошта" підвищує ціни на свої популярні послуги. З 13 квітня за посилки доведеться платити більше.

Чому Нова пошта збільшує вартість послуг

Як пояснили у НП, збільшення вартості послуг "дозволить зберегти швидкість, стабільність сервісу та якість обслуговування, до яких звикли мільйони українців". Зазначається, що рішення про зміну тарифів пов'язане зі зростання цін на пальне та збільшенням вартості послуг партнерів — від звʼязку до електроенергії.

Ми залишаємо безплатним пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн, — наголосили у НП

Які послуги Нової пошти коштуватимуть більше з 13 квітня

Доставка документів по місту коштуватиме 70 грн, по Україні — 80 грн. Зараз вартість складає 60 та 70 гривень відповідно.

Нові тарифи для посилок до 30 кг

По місту:

до 2 кг — 70 грн (зараз 60 грн)

до 10 кг — 115 грн (зараз 100 грн)

до 30 кг — 180 грн (зараз 180 грн)

По Україні:

до 2 кг — 90 грн (зараз 80 грн)

до 10 кг — 135 грн (зараз 120 грн)

до 30 кг — 200 грн (зараз 180 грн)

Нова пошта піднімає тарифи. Інфографіка згенерована ШІ

Вартість перевезення вантажів понад 30 кг становитиме 7 грн/кг у межах міста та від 11 грн/кг — між містами залежно від тарифної зони.

Які тарифи НП залишаться без змін

пакування малих посилок і фірмові конверти для документів

переадресування під час доставки

комісія за оголошену цінність до 500 грн

зберігання у відділеннях

послуга "Пункт передачі"

доплата за відправлення з сіл і селищ

пакування середніх і великих посилок

Раніше "Телеграф" розповідав, що у грудні минулого року НП підняла тарифи на доставку відправлень через поштомати.