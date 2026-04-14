Запіканка з того, що залишилось після Великодня: як приготувати рокот-крумплі (відео)
Картопляна запіканка по-закарпатськи або "картопля перекладана"
Рокот-крумплі — це страва, яку готують на Закарпатті. Її назва з угорської перекладається як картопляна запіканка. Втім, мова не про звичайну запіканку. В цій страві картопля викладається шарами разом із запашною ковбасою та вареними яйцями, а зверху все щедро покривається сметанним соусом зі спеціями.
Така страва особливо доречна після Великодня, адже дозволяє використати залишки варених яєць і ковбаси. Як приготувати цю поживну та смачну страву, показала в Instagram блогерка cook_with_me_at_home.
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг
- яйця – 7-8 шт.
- ковбаса – 300 г
- цибуля – 2 шт.
- сметана – 300-400 г,
- спеції: сіль, перець, паприка, копчена паприка – за смаком.
Спосіб приготування:
- Картоплю відварити у мундирах, почистити і нарізати кружальцями.
- Варені яйця також нарізати кружальцями.
- Цибулю порізати півкільцями і підсмажити до золотистості, додати порізану кружальцями ковбасу, паприку, копчену паприку.
- У змащену сметаною форму викласти шарами картоплю, цибулю з ковбаскою, яйця і знову картоплю. Щедро змастити сметаною.
- Запекти при 180°С до румʼяної скоринки, приблизно 30 хвилин.