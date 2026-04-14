Запіканка з того, що залишилось після Великодня: як приготувати рокот-крумплі (відео)

Картопляна запіканка по-закарпатськи або "картопля перекладана"

Рокот-крумплі — це страва, яку готують на Закарпатті. Її назва з угорської перекладається як картопляна запіканка. Втім, мова не про звичайну запіканку. В цій страві картопля викладається шарами разом із запашною ковбасою та вареними яйцями, а зверху все щедро покривається сметанним соусом зі спеціями.

Така страва особливо доречна після Великодня, адже дозволяє використати залишки варених яєць і ковбаси. Як приготувати цю поживну та смачну страву, показала в Instagram блогерка cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

картопля – 1 кг

яйця – 7-8 шт.

ковбаса – 300 г

цибуля – 2 шт.

сметана – 300-400 г,

спеції: сіль, перець, паприка, копчена паприка – за смаком.

Спосіб приготування: