Запіканка з того, що залишилось після Великодня: як приготувати рокот-крумплі (відео)

Наталя Граковська
Рокот-крумплі по-закарпатськи
Рокот-крумплі по-закарпатськи.

Картопляна запіканка по-закарпатськи або "картопля перекладана"

Рокот-крумплі — це страва, яку готують на Закарпатті. Її назва з угорської перекладається як картопляна запіканка. Втім, мова не про звичайну запіканку. В цій страві картопля викладається шарами разом із запашною ковбасою та вареними яйцями, а зверху все щедро покривається сметанним соусом зі спеціями.

Така страва особливо доречна після Великодня, адже дозволяє використати залишки варених яєць і ковбаси. Як приготувати цю поживну та смачну страву, показала в Instagram блогерка cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг
  • яйця – 7-8 шт.
  • ковбаса – 300 г
  • цибуля – 2 шт.
  • сметана – 300-400 г,
  • спеції: сіль, перець, паприка, копчена паприка – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварити у мундирах, почистити і нарізати кружальцями.
  2. Варені яйця також нарізати кружальцями.
  3. Цибулю порізати півкільцями і підсмажити до золотистості, додати порізану кружальцями ковбасу, паприку, копчену паприку.
  4. У змащену сметаною форму викласти шарами картоплю, цибулю з ковбаскою, яйця і знову картоплю. Щедро змастити сметаною.
  5. Запекти при 180°С до румʼяної скоринки, приблизно 30 хвилин.
