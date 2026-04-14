Запеканка из того, что осталось после Пасхи: как приготовить рокот-крумпли (видео)

Наталья Граковская
Рокот-крумпли по-закарпатски
Картофельная запеканка по-закарпатски или "картофель переведен"

Рокот крумпли — это блюдо, которое готовят на Закарпатье. Его название с венгерского переводится как картофельная запеканка. Впрочем, речь не об обычной запеканке. В этом блюде картофель выкладывается слоями вместе с ароматной колбасой и вареными яйцами, а сверху все щедро покрывается сметанным соусом со специями.

Такое блюдо особенно уместно после Пасхи, ведь позволяет использовать остатки вареных яиц и колбасы. Как приготовить это сытное и вкусное блюдо, показала в Instagram блогер cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • яйца – 7-8 шт.
  • колбаса – 300 г
  • лук – 2 шт.
  • сметана – 300-400 г,
  • специи: соль, перец, паприка, копченая паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить в мундирах, очистить и нарезать кружочками.
  2. Вареные яйца также нарезать кружочками.
  3. Лук порезать полукольцами и поджарить до золотистости, добавить порезанную кружочками колбасу, паприку, копченую паприку.
  4. В смазанную сметаной форму выложить слоями картофель, лук с колбаской, яйца и снова картофель. Щедро смазать сметаной.
  5. Запечь при 180°C до румяной корочки, примерно 30 минут.
