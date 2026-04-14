Запеканка из того, что осталось после Пасхи: как приготовить рокот-крумпли (видео)
Картофельная запеканка по-закарпатски или "картофель переведен"
Рокот крумпли — это блюдо, которое готовят на Закарпатье. Его название с венгерского переводится как картофельная запеканка. Впрочем, речь не об обычной запеканке. В этом блюде картофель выкладывается слоями вместе с ароматной колбасой и вареными яйцами, а сверху все щедро покрывается сметанным соусом со специями.
Такое блюдо особенно уместно после Пасхи, ведь позволяет использовать остатки вареных яиц и колбасы. Как приготовить это сытное и вкусное блюдо, показала в Instagram блогер cook_with_me_at_home.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйца – 7-8 шт.
- колбаса – 300 г
- лук – 2 шт.
- сметана – 300-400 г,
- специи: соль, перец, паприка, копченая паприка – по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель отварить в мундирах, очистить и нарезать кружочками.
- Вареные яйца также нарезать кружочками.
- Лук порезать полукольцами и поджарить до золотистости, добавить порезанную кружочками колбасу, паприку, копченую паприку.
- В смазанную сметаной форму выложить слоями картофель, лук с колбаской, яйца и снова картофель. Щедро смазать сметаной.
- Запечь при 180°C до румяной корочки, примерно 30 минут.