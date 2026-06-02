Як не зваритися у квартирі влітку: прості способи охолодження без кондиціонера чи вентилятора

Є шість перевірених порад

Влітку дім може перетворитися на справжню "пастку" для спеки, навіть якщо надворі ще терпимо. Але є прості способи знизити температуру в кімнатах без кондиціонера і великих витрат.

Деякі з них можуть здивувати своєю ефективністю. Про поради написали в "dum zahrada".

Що зробити, щоб знизити температуру в кімнаті на кілька градусів

Контроль сонячного світла через вікна

Найбільше тепла потрапляє в дім саме через вікна. Якщо їх не захищати, приміщення перегрівається дуже швидко. Допомогти можуть зовнішні ролети, жалюзі, рулонні штори або спеціальні сонцезахисні плівки. Фахівці відзначають, що зовнішнє затінення ефективніше за внутрішнє, оскільки блокує сонце ще до потрапляння в кімнату.

Правильне провітрювання

У спеку важливо не тримати вікна відчиненими протягом дня. Найкраще провітрювати рано вранці або пізно ввечері, коли повітря прохолодніше.

Озеленення навколо будинку

Рослини можуть суттєво знизити рівень нагрівання. Дерева, кущі або в’юнкі рослини створюють природну тінь і зменшують температуру навколо будівлі. Це особливо помітно на терасах і біля вікон, де сонце світить найбільше.

Перегрів даху

У будинках із мансардою або горищем основним джерелом спеки часто стає дах. Якщо він погано ізольований, тепло швидко проникає всередину. У таких випадках допомагають утеплення, світле покриття даху або додаткові зовнішні системи затінення.

Побутові прилади

Духовки, сушарки, лампи та інша техніка виділяють тепло, яке накопичується в кімнатах. У спеку варто мінімізувати їх використання або вмикати у вечірній час. Навіть просте вимкнення зайвих приладів може знизити температуру в оселі.

Світлі матеріали та текстиль

Темні поверхні сильніше нагріваються, тоді як світлі відбивають тепло. Тому влітку краще використовувати легкі світлі тканини, натуральні матеріали та повітряний текстиль. Килими на цей період також можна прибрати, щоб зменшити накопичення тепла в кімнаті.

Прості способи знизити температуру без кондиціонера. Фото: згенероване ШІ

