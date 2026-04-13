Як довго можна зберігати варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсувалися

Запах усе видає

Варені яйця часто готують заздалегідь, щоб мати під рукою швидкий перекус або інгредієнт для приготування салатів. Попри свою практичність, зберігання варених яєць потребує уваги. Важливо розуміти, скільки часу варені яйця залишаються безпечними та як вчасно помітити ознаки псування.

Неправильне зберігання варених яєць може привести до отруєння. Тож скільки часу зварені яйця залишаються свіжими, як правильно їх зберігати та як зрозуміти, що вони вже зіпсувалися, розповіло видання Southern living.

Скільки можуть зберігатися варені яйця

Після приготування яйця можна зберігати в холодильнику приблизно до семи днів. Шкаралупа працює як природний захист: вона допомагає утримувати вологу всередині, не дає вбирати сторонні запахи та знижує ризик потрапляння бактерій. Якщо ж яйця вже очищені, їх краще використати значно швидше — орієнтовно протягом одного-двох днів.

Як правильно зберігати варені яйця

Щоб варені яйця довше залишалися свіжими, їх потрібно правильно охолодити. Оптимально зробити це протягом двох годин після варіння, але не ставити гарячими прямо в холодильник. Найкраще зберігати їх у закритому контейнері на середній полиці, де тримається температура близько +4 °C. Очищені яйця можна додатково захистити від пересихання, поклавши поруч трохи вологий паперовий рушник. А от зберігати яйця в поліетиленових пакетах небажано, адже там швидко накопичується зайва волога.

Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося

Перша ознака зіпсованого яйця — різкий або сірчистий запах. Також потрібно викинути яйце, якщо білок став слизьким або жовток надто сухий.

Іноді на жовтку з’являється зеленуватий обідок — це природна реакція і не є небезпечною, але будь-які підозрілі плями чи зміна зовнішнього вигляду сигналізують, що продукт краще не вживати.

