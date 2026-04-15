Недешеве задоволення виявилося із "сюрпризом": клієнтка "Varus" поскаржилася на покупку (фото)

Від товару долинав неприємний запах

Клієнтка мережі магазинів "Varus" поскаржилася на продукцію, яку придбала в одному з супермаркетів. Вона стверджує, що недешевий делікатес нібито виявився неналежної якості.

Про це повідомляють у соціальній мережі Threads. За словами клієнтки, йдеться про упаковку варено-морожених раків одного із виробників. Покупниця стверджує, що, незважаючи на цінник у 729 гривень, товар нібито виявився неналежної якості.

За її враженнями, при розкритті упаковки, від продуктів долинав неприємний запах.

"Вони смерділи так, що дихать на кухні не було чим, явно дохлятиною якоюсь, ми злили воду, ще раз набрали, ситуація не змінилась. Звичайно ми їх викинули і 729 грн теж", — стверджує автор поста.

Раки у Варус

Також авторка поста стверджує, що звернулася з цього приводу до представників мережі "Varus" у соцмережах, проте відповіді нібито поки що не було.

Коментарі в Threads

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що клієнтка мережі супермаркетів "Сільпо" поскаржилася на неоднозначну ситуацію у магазині. Вона придбала упаковку м’якого сиру, яка виявилася розкрита, але відповідь магазину її здивувала.