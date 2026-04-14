Акційний товар із підступом: сирники в "АТБ" здивували покупців складом (фото)

Попри вигідну ціну, цей продукт вводить покупців в оману через розбіжності між інформацією на лицьовій та зворотній стороні упаковки

У "АТБ" з’явилася акційна пропозиція на заморожені сирники зі знижкою майже 40%. Однак навколо цього продукту вже розгорілася дискусія серед покупців — частина з них звертає увагу не на ціну, а на те, що саме приховано в складі та як його подано на упаковці.

Відома мережа супермаркетів продає заморожені сирники "Valesto" 280 грамів зі знижкою в -40% — ціна впала з 109,90 до 65,90 гривень. Акція має завершитись вже 14 квітня, як дізнався "Телеграф".

Сирники "Valesto" зі знижкою в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Втім, навколо цього товару в мережі розгорнулася дискусія. Один з користувачів соцмережі "Threads" під ніком "instasigol" звернув увагу на особливість маркування: на лицьовій стороні упаковки склад подано у вигляді "привабливого" переліку інгредієнтів, однак повний склад викликає питання, адже серед компонентів з’являються додаткові позиції, зокрема кисломолочна основа.

У коментарях інші покупці також висловили скепсис, зазначаючи, що бренд "Valesto" вже не вперше використовує подібні маркетингові прийоми. Частина користувачів вважає, що виробник подає інформацію так, аби акцентувати увагу на "вигідних" інгредієнтах на фронтальній частині упаковки, не завжди одразу розкриваючи повний склад.

Окремі споживачі зазначають, що подібний підхід нагадує маркетинг косметики, де ключові компоненти виділяють окремо, хоча повний склад значно ширший. У випадку харчових продуктів це може створювати хибне враження про "простий і натуральний" склад.

Що пишуть у коментарях під постом про обман складу сирників в "АТБ". Фото: скріншот з соцмережі

