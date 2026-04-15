Недешевое удовольствие оказалось с "сюрпризом": клиентка "Varus" пожаловалась на покупку (фото)

От товара доносился неприятных запах

Вокруг сети магазинов "Varus" возник скандал из-за продукции. Одна из клиенток утверждает, что заплатила за недешевый деликатес, который якобы оказался ненадлежащего качества.

Об этом сообщают в социальной сети Threads. По словам клиентки, речь идет об упаковке варено-мороженных раков одного из производителей. Покупательница утверждает, что, несмотря на ценник в 729 гривен, товар якобы оказался ненадлежащего качества.

По её впечатлениям, при вскрытии упаковки, от продуктов доносился неприятных запах.

"Они воняли так, что дышать на кухне было нечем, явно дохлятиной какой-то, мы слили воду, еще раз набрали, ситуация не изменилась. Конечно мы их выбросили и 729 грн тоже", — утверждает автор поста.

Раки в Варус

Также автор поста утверждает, что обратилась по данному поводу к представителям сети "Varus" в соцсетях, однако ответа якобы пока не последовало.

Комментарии в Threads

Напомним, ранее мы писали о том, что клиент сети супермаркетов "Сильпо" пожаловалась на неоднозначную ситуацию в магазине. Она приобрела упаковку мягкого сыра, которая оказалась вскрыта, но ответ магазина ее удивил.