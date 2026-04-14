"У вас все нормально?": клієнтка "Сільпо" купила сир і обімліла, відповідь супермаркету здивувала її ще більше

Інцидент вирішився, але викликав у покупниці подив

Клієнтка мережі супермаркетів "Сільпо" поскаржилася на неоднозначну ситуацію у магазині. Вона придбала упаковку м’якого сиру, яка виявилася розкрита, але відповідь магазину її здивувала.

Про це дівчина розповіла у соціальній мережі Threads. Авторка поста стверджує, що придбала кілограмову упаковку м’якого сиру, але, прийшовши додому, помітила, що половина продукту всередині відсутня. Своє здивування та претензії вона озвучила гарячій лінії супермаркету.

"Питають, як вони можуть вирішити проблему. Я відповідаю: по-перше, поверніть мені гроші, по-друге, я чекаю вибачень, по-третє, я в шоці і це ненормально", — розповідає дівчина.

Проте відповідь супермаркету, за словами дівчини, здивувала її ще більше. Як стверджує покупниця, цей сир, попри те, що він в упаковці, нібито продається на вагу.

"Мовляв, вони продають сир на вагу, і мені треба було уважніше подивитися в чек: там не кілограм, а 750 грамів. Просто я не помітила, а тепер пред’являю.Тобто ви берете заводську упаковку, порушуєте її цілісність, насипаєте звідти частину сиру, а решту продаєте в тій самій банці як "на вагу"? Сільпо, у вас усе нормально?", — заявила вона.

При цьому авторка посту зазначає, що зрештою ситуація вирішилася.

"Закінчилося тим, що переді мною скрізь зуби вибачились і сказали: приносьте сир назад до магазину, ми повернемо вам гроші. Тож не дивуйтеся, якщо сьогодні чи завтра вам продадуть сир, який уже був у мене вдома", — додала дівчина.

