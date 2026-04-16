Основа, як у клею та руйнівники ДНК: що зберігає в собі склад жуйок (розшифровка лабораторії)

Багато виробників не розшифровують склад гуми у своєму продукті

Склад жувальних гумок має безліч "секретів", які приховані за складними термінами. Щоб підібрати для себе підходящі ласощі і не зіткнутися з проблемами, важливо розбиратися в них.

Про те, що ховається за "складними" словами на упаковках жуйок, розповіли "УкрХімАналіз". Як зазначається у матеріалі лабораторії, головною складовою будь-якої гумки є гума, але не багато виробників розшифровують її склад.

Як виявляється, найчастіше основою для жуйки є речовина під назвою полівінілацетат (технічно є харчовим пластиком), який не перетравлюється у шлунку.

Склад жуйки. Джерело — УкрХімАналіз

Також у багато жувальних гумок додають сорбіт і маніт, які при великій кількості (пачка гумок за день) можуть викликати здуття або навіть діарею.

Не відбувається такого, якщо в жуйках вищезгадані інгредієнти замінені на смолку або чикл.

Однією з небезпечних добавок є діоксид титану (Е 171). За словами лабораторії, ця речовина заборонена в країнах ЄС через потенційну здатність пошкоджувати ДНК.

Водночас, всередині деяких жувальних гумок можуть бути корисні речовини, такі як ксиліт.

