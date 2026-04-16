В "Аврорі" "Жуколад", а в "АТБ" - плавлений сирок з павуком: українка знайшла неприємний сюрприз (фото)

У соцмережі обговорюють знахідку в сирку з супермаркету

Покупка в супермаркеті для українки завершилася неприємною знахідкою в харчовому продукті. Ситуацію вона опублікувала в соцмережах, де допис викликав активне обговорення.

За її словами, всередині продукту вона виявила дохлого павука. Про випадок вона розповіла у дописі в соцмережі Threads під ніком "kristinaa_aleksandrovna9".

У коментарях до допису розгорілася жвава дискусія. Частина користувачів сприйняла ситуацію з гумором і почала жартувати, порівнюючи знахідку з незвичайними "гастрономічними трендами".

Зокрема, дехто згадав популярний продукт із мережі "Аврора" — батончик "Жуколад", який складається з арахісової пасти, тіста катаїфі та малини. Його особливістю є наявність смажених личинок зофобаса, які помітні у розрізі, як раніше писав "Телеграф". У коментарях навіть з’явилися жарти, що такий продукт можна вважати своєрідним "протеїновим батончиком".

Водночас інша частина користувачів поставилася до ситуації серйозніше. Вони зазначають, що під брендом власної торгової марки "Своя Лінія" мережі "АТБ" якість продукції не завжди отримує схвальні відгуки, тому подібні інциденти не можна повністю виключати.

