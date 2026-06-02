Забудьте про килимок біля вхідних дверей: який предмет не збирає бруд

Це покриття не потребує демонтажу старого

Звичайний килимок біля дверей довгі роки був незамінним елементом оселі. Однак сьогодні дизайнери дедалі частіше відмовляються від нього на користь сучасної альтернативи.

Саме вінілове покриття для підлоги сьогодні називають одним із найкращих замін традиційному килимку, адже воно поєднує практичність, довговічність і сучасний дизайн. Про це написали в "Оkdiario".

Воно не тільки виглядає більш сучасно, а й значно простіше у догляді. На відміну від килимка, вінілова поверхня не накопичує пил і бруд, легко очищується та не потребує постійного прання чи заміни.

Фахівці також відзначають, що такі покриття краще підходять для щоденного використання у вхідній зоні. Вони стійкі до вологи, не бояться подряпин і добре витримують інтенсивне навантаження, що особливо важливо для коридорів із високою прохідністю.

Ще одна перевага — безпечність. Завдяки протиковзким властивостям вініл зменшує ризик падінь, а рівна поверхня без перепадів робить вхід у дім більш зручним для дитячих візків та людей з обмеженою мобільністю.

Вінілова підлога. Фото: portes

Дизайн вінілового покриття

Окремо експерти звертають увагу на різноманітність дизайнів. Сучасні вінілові покриття можуть імітувати дерево, камінь або кераміку, що дозволяє легко підібрати варіант під будь-який інтер’єр.

Також важливо, що монтаж таких покриттів став значно простішим. Популярні системи click або самоклейні варіанти дозволяють швидко оновити підлогу без складного ремонту, що робить їх доступним рішенням для багатьох домівок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які душові кабіни захоплять інтер'єр в 2026.