Основа, как у клея и разрушители ДНК: что хранит в себе состав жвачек (расшифровка лаборатории)

Многие производители не расшифровывают состав резины в своем продукте

Состав жевательных резинок хранит в себе множество "секретов", которые скрыты за сложными терминами. Чтобы подобрать для себя подходящее лакомство и не столкнуться с проблемами, важно разбираться в них.

О том, что прячется за "сложными" словами на упаковках жвачек, рассказали "УкрХимАнализ". Как отмечается в материале лаборатории, главной составляющей любой резинки является резина, но не многие производители расшифровывают ее состав.

Как оказывается, чаще всего основой для жвачки является вещество под названием поливинилацетат (технически является пищевым пластиком), который не переваривается в желудке.

Состав жвачки. Источник - УкрХимАнализ

Также во многие жевательные резинки добавляют сорбит и манит, которые при большом количестве (пачка резинок за день) могут вызвать вздутие или даже диарею.

Не происходит такого, если в жвачках вышеуказанные ингредиенты заменены на смолку или чикл.

Одной из опасных добавок является диоксид титана (Е 171). По словам лаборатории, это вещество запрещено в странах ЕС из-за потенциальной способности повреждать ДНК.

В то же время, внутри некоторых жевательных резинок могут быть и полезные вещества, такие как ксилит.

