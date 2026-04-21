Померла молода дружина Сергія Сивохо: у неї була тяжка хвороба

Галина Струс
Новина оновлена 21 квітня 2026, 18:45

У покійного ексдепутата була молода дружина

У вівторок, 21 квітня, стало відомо про смерть молодої дружини покійного екс-депутата та коміка Сергія Сивохо Тетяни. Жінка свого часу працювала на телебаченні та була популярна серед аудиторії своєю модельною зовнішністю.

Як повідомила журналістка Леся Орлова на особистій сторінці у Facebook, життя Тетяни Сивохо забрала онкологічна хвороба.

У ранній юності я спочатку, як і весь Донецьк, знала її лише по телеекрану. Тоді її звали Тетяна Решетняк, і вона була суперпопулярною ведучою новин на ТРК "Україна"

розповіла Леся Орлова

