Померла молода дружина Сергія Сивохо: у неї була тяжка хвороба
У покійного ексдепутата була молода дружина
У вівторок, 21 квітня, стало відомо про смерть молодої дружини покійного екс-депутата та коміка Сергія Сивохо Тетяни. Жінка свого часу працювала на телебаченні та була популярна серед аудиторії своєю модельною зовнішністю.
Як повідомила журналістка Леся Орлова на особистій сторінці у Facebook, життя Тетяни Сивохо забрала онкологічна хвороба.
У ранній юності я спочатку, як і весь Донецьк, знала її лише по телеекрану. Тоді її звали Тетяна Решетняк, і вона була суперпопулярною ведучою новин на ТРК "Україна"