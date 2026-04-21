Умерла молодая жена Сергея Сивохо: у нее была тяжела болезнь

У покойного экс-депутата была молодая жена

Во вторник, 21 апреля, стало известно о смерти молодой жены покойного экс-депутата и комика Сергея Сивохо Татьяны. Женщина в свое время работала на телевидении и была популярна среди аудитории своей модельной внешностью.

Как сообщила журналистка Леся Орлова на личной странице в Facebook, жизнь Татьяны Сивохо унесла онкологическая болезнь.