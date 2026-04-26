Рус

Пів чайної ложки — і засобу для посуду вистачає вдвічі довше: простий лайфхак

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Миття посуду. Фото instagram.com

Звичайний засіб для миття посуду можна легко "підсилити" вдома, щоб він краще справлявся з жиром і витрачався повільніше. Для цього не потрібно купувати нічого дорогого — достатньо кількох простих інгредієнтів, які часто вже є на кухні або в аптечці. Про це повідомляє "Телеграф".

Один із найпопулярніших варіантів — харчова сода. Вона має лужні властивості, завдяки чому добре розщеплює жир і підсилює дію мийного засобу. Якщо додати приблизно пів чайної ложки соди до порції засобу, він стає ефективнішим: жир відмивається швидше, піна виходить щільнішою, а відчуття "слизькості" після миття зникає. Важливо лише переконатися, що у самому засобі немає агресивних кислот, які можуть вступати в реакцію із содою.

Ще один корисний компонент — гліцерин. Його часто недооцінюють, хоча він робить процес миття більш комфортним. Гліцерин допомагає засобу рівномірно розподілятися по поверхні, краще утримує вологу і водночас пом’якшує вплив на шкіру рук. Достатньо буквально кількох крапель, щоб засіб став більш "ковзким" і приємним у використанні.

Для свіжості та додаткового ефекту можна додати ефірну олію цитрусових. Вона надає приємного аромату, створює відчуття чистоти й має легкі антимікробні властивості. Зазвичай достатньо кількох крапель, щоб звичайне миття посуду стало більш приємним і ароматним.

Такі прості добавки дозволяють не лише покращити ефективність засобу, а й зменшити його витрати. У результаті той самий об’єм миючого служить довше, а посуд відмивається швидше і легше.

Теги:
#Посуд #Миття #Лайфхак