Геніально і безкоштовно: як звичайні втулки від туалетного паперу рятують від хаосу в домі

Вони допоможуть навести лад

Зазвичай втулки від туалетного паперу, йдуть у смітник. А тим часом ці картонні "трубочки", які у великій кількості можна назбирати в кожному домі, можуть врятувати від безладу.

"Телеграф" розповідає п'ять способів використання втулок від туалетного паперу, які допоможуть організувати простір. Ідеї, як перетворити їх на інструменти для боротьби з безладом, підказав штучний інтелект Chatgpt.

1. Органайзер для кабелів. Зарядки, навушники та дроти, часто плутаються. З цього клубка часто важко витягнути потрібний пристрій. Щоб подолати цей безлад треба скласти кожний з дротів та вставити в окрему втулку.

2. Сортування канцелярії. Треба склеїти кілька втулок разом та поставити вертикально. Вийде зручний органайзер для ручок, олівців і маркерів. Для більш естетичного вигляду, можна розмалювати органайзер, або обклеїти кольоровим папером. Якщо приклеїти дно, в ньому можна зберігати також скріпки та інші дрібнички.

Як використовувати втулки від паперу у побуті. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

3. Зберігання шкарпеток та дрібної білизни. Якщо у вашій шафі з білизною та шкарпетками важко щось знайти — просто скрутіть речі та розкладіть по втулках у шухляді, поставивши їх вертикально. Так легше підтримувати порядок, та швидше знаходити потрібне.

4. Органайзер для новорічних гірлянд. Всім знайоме роздратування перед Новим роком, коли доводиться розплутувати клубок з гірлянд. Цього легко уникнути — прибираючи гірлянду наступного разу, намотайте її на втулку, наступного сезону вона не буде заплутаною.

5. Контейнери для дрібниць. Втулки від туалетного паперу чудово підійдуть для зберігання гумок, стрічок, мотузок або швейних аксесуарів. Усе буде на своїх місцях та під рукою.

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