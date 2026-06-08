Зв’язковий зі шкурним інтересом: як Абрамович став "кур’єром" Путіна та Зеленського і де "наслідив"

Підприємець завжди діє неофіційно

Російський олігарх Роман Абрамович у травні 2026 року зустрічався з Володимиром Зеленським, щоб обмінятися посланнями між лідерами України та РФ. З початку повномасштабної війни мільярдер регулярно виступає посередником між двома сторонами.

"Телеграф" розповідає, яку роль грає Абрамович у переговорному процесі і чому його досі залучають до непублічної дипломатії.

Що робив путінський олігарх у Києві

Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму російський диктатор Володимир Путін зізнався, що 21 травня провів зустріч із неназваним бізнесменом. За словами глави Кремля, через цього підприємця, який "діяв неофіційно", він передав, що не бачить сенсу у переговорах із Володимиром Зеленським.

Після цього видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що Абрамович приїжджав до Києва нібито на запрошення Зеленського і мав переконати Володимира Путіна у необхідності їхньої двосторонньої зустрічі.

Абрамович та українська делегація на переговорах у Стамбулі. Фото - ТАСС

Проте джерела Суспільного стверджують протилежне — зустріч Зеленського з Абрамовичем відбулася з ініціативи російської сторони.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Роман Абрамович відвідав Київ у травні 2026-го. За його словами, він привіз послання безпосередньо йому і попросив повідомлення від українського лідера для Володимира Путіна. Також Абрамович просив, щоб ця зустріч залишилася в таємниці, бо не хотів розголосу.

Глава держави зазначив, що ця зустріч "не є секретом", а російський олігарх намагався з’ясувати, на що саме готова піти Україна заради мирних переговорів. На запитання, чи є Абрамович постійним "зв’язковим" між Києвом і Москвою, президент відповів: "Коли він отримав від мене повідомлення, він сказав, що звернеться безпосередньо до Путіна".

Таємний гість: як Абрамович став мостом між Путіним та Зеленським

У 2023 році польський журналіст Збігнєв Парафянович написав книгу Польща у війні (Polska na Wojnie), де, серед іншого, розповів про те, як Абрамович став посередником між Києвом та Москвою.

У ній він стверджує, що на шлях миротворця мільярдера підштовхнув шкурний інтерес. З початком повномасштабного вторгнення на російську еліту обрушилися західні санкції, і той буквально опинився на дні.

"Він сказав, що дбає про те, щоб його подорожі Європою не були заблоковані. І що він уже мав санкції, накладені на яхти та літаки. Він стверджував, що якщо це триватиме, він не зможе нічого зробити", — розповідав польський міністр, чиє ім’я не називалося в книзі.

У Варшаві впевнені: Абрамович погодився на роль кур’єра виключно заради захисту власного бізнесу та фінансів. Володимир Зеленський, судячи з усього, вважав олігарха підходящим кандидатом і, як заявляється в книзі, особисто порекомендував його партнерам.

"Посередником у переговорах між українцями та росіянами був олігарх Роман Абрамович. Його рекомендував Зеленський. Українці повідомляли, що Абрамович приїде до Польщі, а звідти поїде до Туреччини (на переговори між РФ та Україною Ред.)", — розповідала Парафяновичу людина з оточення польського президента Дуди.

Довідка: Після вторгнення Росії в України Євросоюз, Великобританія та Канада запровадили санкції проти російських мільярдерів, зокрема Романа Абрамовича. Активи Абрамовича заморозили. Він же прагне зняття санкцій. Водночас, Абрамович не потрапив до списку санкцій США. За інформацією WSJ, Україна попросила Білий дім не запроваджувати їх проти нього.

Логіка української сторони, на перший погляд, є очевидною — Абрамовича, як пише "Радіо Свобода", називають близьким до Володимира Путіна. Сам бізнесмен це заперечує. При цьому кандидатуру Абрамовича з російської сторони погоджував сам президент РФ. Хоча формально він не входив до складу делегації РФ, за словами спікера Путіна Дмитра Пєскова, мільярдера було "залучено до забезпечення контактів" з українською стороною.

Абрамович поруч із Путіним у 2016 році.Фото - Коммерсантъ

Західних союзників України така постать також влаштовувала.

Тіньовий гравець: від скромних зустрічей в аеропорту до "Азовсталі"

Перші переговори з Абрамовичем відбулися в аеропорту у Жешуві навесні 2022 року. У книзі Парафяновича стверджується, що бізнесмен поводився скромно, "не випромінюючи багатства та впливу".

Вже 29 березня 2022 року у Стамбулі розпочалися офіційні переговори України та Росії, де Абрамович засвітився відкрито. Статусу члена делегації він не мав, але статус ключового тіньового посередника закріпився за ним остаточно.

Абрамович на переговорах у Стамбулі. Фото - РИА Новости

Довідка: після початку повномасштабного вторгнення Україна та Росія робили спроби дипломатичного врегулювання ситуації. Переговори в Туреччині, однак, зайшли в глухий кут через нерозв'язні протиріччя.

Бізнесмен особисто зустрічався з Путіним і кілька разів розмовляв із ним телефоном. The Wall Street Journal пояснює, що олігарх доводив до Путіна позицію Києва, а потім переказував думку Кремля українській стороні. У 2022 році Абрамович двічі відвідував Київ. У коментарі "Телеграфу" президент України Володимир Зеленський підтвердив це та не коментував формат зустрічей. Участь Абрамовича залишалася кулуарною, але відчутною.

Після провалу стамбульського треку роль Абрамовича змістилася у бік гуманітарних та економічних питань:

Обмін полонених: За даними Bloomberg, Абрамович разом із принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом сприяв масштабному обміну, під час якого вдалося звільнити захисників "Азовсталі".

За даними Bloomberg, Абрамович разом із принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом сприяв масштабному обміну, під час якого вдалося звільнити захисників "Азовсталі". Зернова угода: Італійська газета Ansa фіксувала присутність Абрамовича у Стамбулі під час підписання Чорноморської зернової ініціативи.

Італійська газета Ansa фіксувала присутність Абрамовича у Стамбулі під час підписання Чорноморської зернової ініціативи. Вузькі домовленості: Як писала WSJ, олігарх допомагав узгоджувати окремі економічні маркери (вивіз аміаку, зернові коридори тощо).

До речі, на нещодавній зустрічі (5 червня 2026 року) українського омбудсмена Дмитра Лубінця з новою уповноваженою у справах військовополонених з боку РФ було помічено невідомого, чиє обличчя виявилася заблюреним. Він підійшов до росіян і привітався з ними теплими обіймами.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснював у 2023 році, що Абрамович "може грати роль, якщо є необхідність втручатися у якісь питання", але це не роль посередника, яку він грав у перших раундах переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що яхту Абрамовича запідозрили у контрабанді вугілля до Китаю.