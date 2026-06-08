Як довго Росія готова воювати? Дипломат назвав конкретні строки

Європейський посадовець озвучив тривожний прогноз для України

Попри численні мирні ініціативи Заходу та України, головною перепоною для завершення війни залишається небажання Кремля припиняти агресію. Водночас за оцінками експертів, Росія дедалі більше стикається з економічними проблемами.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Трамп їде до Європи: який план підготували Україна та союзники"

Основна проблема залишається незмінною — Кремль не готовий завершувати війну. Які б мирні плани не створювалися у Києві, Парижі чи Вашингтоні, все впирається у небажання Путіна припиняти вбивства.

За прогнозом європейського дипломата, не уповноваженого давати публічні коментарі, за нинішніх темпів Росія готова "латати дірки" у своїй економіці та продовжувати війну принаймні до 2027 року.

Та як повідомляв "Телеграфу" уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк, Росія впевнено набуває статусу "держави-банкрота".

"Поки Кремль говорить про економічну стійкість, доходи російського бюджету впали на 40% порівняно з минулим роком, попри високі ціни на нафту. А бюджетна діра вже перевищила 80 млрд доларів", — сказав він.

За його словами, попри багаторічні спроби РФ переконати світ, що санкції не працюють, саме санкційний тиск дедалі сильніше обмежує доступ її економіки до інвестицій, технологій, фінансових ресурсів і традиційних ринків збуту.

Раніше "Телеграф" зібрав коментарі західних та українських політиків, журналістів та офіційних осіб про можливу тривалість війни. Зазначимо, що їхні думки щодо цього питання розходяться.