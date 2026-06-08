На могилі Ірини Фаріон досі немає пам’ятника: як місце виглядає зараз (фото)

Поховали львів'янку майже два роки тому

Українська мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон протягом багатьох років залишалася однією з найвідоміших постатей в Україні та за кордоном. Трагедія з нею сталася 19 липня 2024 року у Львові – жінку вбили біля власного будинку. 22 липня її поховали на Личаківському цвинтарі, одному з найвідоміших некрополів міста.

Майже через два роки після похорону на могилі Фаріон досі не встановлений повноцінний пам’ятник. Кореспондент "Телеграфу" відвідав могилу відомої львів'янки. Зазначимо, що встановлення повноцінного монумента проводять не раніше, ніж через рік після поховання, а іноді й пізніше — залежно від рішення сім’ї та організаційних обставин.

Як виглядає могила Ірини Фаріон зараз

Станом на червень 2026 року поховання Ірини Дмитрівни на Личаківському цвинтарі виглядає як доглянуте та відвідуване місце пам’яті. В узголів’ї встановлено дерев’яний хрест, а на ньому закріплено табличку з ім’ям та датами життя мовознавиці.

Також на хрест пов’язана біла вишиванка із традиційним українським орнаментом. Зверху закріплено невеликий державний прапор України та синьо-жовті стрічки.

Позаду і з обох боків від хреста виставлені високі вічнозелені туї. Праворуч на мольберті-підставці стоїть офіційний портрет із відомою цитатою Фаріон: "Бажаю вам сили волі! А якщо вас дістають, то треба вище літати!".

Могила буквально заставлена букетами із квітами. Її прикрашають яскраві рожеві гортензії, живі квіти в горщиках, композиції із сухих колосків пшениці, а також зрізані червоні гвоздики, що лежать на плитці біля підніжжя. Також встановлено безліч лампад.

У квітні повідомлялося, що на місці вбивства Ірини Фаріон у Львові залишили "живий" символ — там висадили дерево та кущ троянд.