Молода капуста в’яне вже за день? Ось помилка, яку роблять майже все – перевірте себе

Є простий спосіб зберегти молоду капусту свіжою та хрусткою на кілька днів довше

Молода капуста ніжна на смак, але досить швидко втрачає вологу, стає в’ялою і втрачає характерну солодкість. Найчастіше причина не лише у властивостях овочу, а й у поширеній помилці під час зберігання. Розповідаємо, як її уникнути.

Чому молода капуста псується

Найшвидше псується розрізана капуста. І зріз — найуразливіше місце. Саме через нього капуста найшвидше втрачає вологу і починає окислюватися. Найпоширеніша помилка — прибрати половину качана в холодильник, не прикривши зріз.

Як зберігати капусту правильно

Не поспішайте знімати все зовнішнє листя одразу, особливо якщо не плануєте використовувати весь качан відразу. Воно утворює природний захисний шар, який допомагає качану довше утримувати вологу всередині.

Найпростіше рішення — одразу після нарізання обгорнути залишок капусти харчовою плівкою або багаторазовою восковою серветкою. Обгортати повністю не обов’язково, достатньо ізолювати зріз від контакту з повітрям.

Ще один хороший варіант — покласти капусту зрізом донизу в закритий контейнер або на тарілку, радять на кулінарному порталі Beszamel. Так волога випаровується набагато повільніше і листя залишаються щільними довше.

Салат з молодої капусти. Фото ukr.media

Зберігати капусту краще в овочевому ящику холодильника, де температура стабільна і рівень вологості вищий, ніж на звичайних полицях.

Скільки зберігається молода капуста

Цілий качан легко пролежить кілька днів, а часто й більше тижня. Розрізану капусту краще використати протягом двох-трьох днів. Чим довше зберігається розрізана капуста, тим менш хрусткою вона стає.