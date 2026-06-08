Десятки тисяч українських чоловіків можуть втратити відстрочку: що відомо

Після перевірок із закладів освіти вже відрахували десятки тисяч людей

В Україні тривають перевірки студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації. Число студентів-чоловіків віком понад 25 років, які навчаються у коледжах та вишах, за час повномасштабної війни зросла майже у вісім разів.

Кількість чоловіків 25+ у навчальних закладах різко зросла

Державна служба якості освіти проводить перевірки в навчальних закладах, зокрема торік за наслідками відрахували майже 30 тисяч студентів. Як повідомив голова Держслужби Руслан Гурак в коментарі "Телеграфу", виявили порушення при зарахуванні такої категорії, організації освітнього процесу, відвідування занять тощо. Проте проблема досі масштабна.

До повномасштабного вторгнення в системі освіти загалом на всіх рівнях — це фахової передвищої, вищої, аспірантури і докторантури, навчалися в середньому плюс-мінус 30 000 студентів чоловіків старше 25 років. Станом на 1 травня цього року в системі навчається 230 000 таких студентів. Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти

Цього року теж були перевірки та відрахування, проте точну цифру поки назвати важко — потрібно дочекатися закінчення сесії, адже саме нескладання сесії та не відвідування занять є законною підставою для відрахування. "Ми ці факти показуємо і закладам освіти підсвічуємо ці цю проблематику. По закінченню сесії в червні ми зможемо вже станом на 1 липня побачити нові статистичні дані", — пояснює Гурак.

Як держава перевіряє студентів із відстрочкою

За його словами, масове навчання чоловіків, старших за 25 років — суттєвий виклик для країни. Водночас, сказати, чи всі вони пішли в студенти для ухиляння від мобілізації, не можна. "Наша функція тільки одна. Подивитися, як вони були зараховані, як вони навчаються, чи відвідують вони заняття і чи дійсно вони присутні в закладах освіти. Те, що ми бачимо, показує, що є масштабні виклики щодо навчання таких осіб", — резюмує голова Державної служби якості освіти.

У МОН назвали освітні схеми загрозою для обороноздатності

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий натомість каже, що критичної тенденції немає. Натомість у 2023 році було аномальне зростання чоловіків 25+ в університетах, коледжах, аспірантурі.

Сьогодні немає такої тенденції критичної. Власне, вже кілька років немає. Перевірки проводяться постійно, от, і це в фокусі нашої уваги. Більше того, ми маємо базу, ми бачимо всі цифри, тобто ми розуміємо абсолютно, де у нас виникають аномалії. Ця робота ведеться на системному рівні. Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України

Він зауважив, що статистичні дані порівнюють із періодами до 2022 року та ініціюють перевірки. "На наше глибоке переконання — це не просто недоброчесність, це підривна діяльність, вона підриває, власне, обороноздатність країни. Це корупція в самому гіршому її вигляді і там, де це буває, має бути невідворотне покарання для тих людей, які організовують це в форматі певних схем", — наголошує міністр.

Ми сьогодні повинні дати навчатись молоді, але не дати використати право на відстрочку через навчання тим, хто приходить в університет або в коледж не по навчання, а задля того, щоб зловжити правилами. Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України

Нагадаємо, у Верховній Раді була ініціатива взагалі забрати відстрочку у студентів-військовозобов'язаних, старших за 25 років. Проте, депутати провалили відповідну поправку під час голосування за законопроєкт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за літо мають перевірити право на статус критичності для всіх підприємств. Зокрема, вони мають відповідати ряду нових вимог.