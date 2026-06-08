Грандіозний нарцис з деменцією? Психологи оцінили поведінку Трампа в ході суперечки з журналісткою

Фахівці пояснили вчинки американського лідера

Чергова публічна істерика президента США Дональда Трампа, за оцінкою психологів, не вказує на те, що він має проблеми з психікою. Однак, в коментарях "Телеграфу" вони припускають, що можна говорити про прояви грандіозного нарцисизму чи/та деменції.

Після того як Трамп гнівно та різко перервав інтерв'ю з журналісткою NBC News Крістен Велкер, перед тим назвавши її "нечесною, або дурною", у США виникла нова хвиля занепокоєння щодо розумових здібностей президента. "Телеграф" вирішив спитати думку професіоналів з приводу поведінки Трампа в ході цього інтерв'ю.

Грандіозний нарцис з деменцією?

Сімейний психолог Вікторія Надикто у коментарі "Телеграфу" наголосила, що жоден професійний спеціаліст не буде ставити діагнози по відео. Проте вона поділилася своїми спостереженнями.

"Не з професійної точки зору я б дивилася у бік деменції, яка наклалася на особисті прояви грандіозного нарцисизму. По-перше, постійне навʼязливе бажання отримувати нагороди, визнання. Одна тільки історія про отримання Нобелівської премії миру чого варта. Те, що він хапається вирішувати лише грандіозні питання при цьому виглядає так, що в цьому немає ані системи, ані розуміння наслідків", — зазначила психологиня.

Вікторія Надикто. Фото: facebook Вікторії Надикто

Вона також пояснила, чому "дивилася б у бік деменції". На це можуть вказувати зміни в поведінці Трампа — погіршення пам’яті, неадекватність реакцій. За часи першого терміну на посаді президента такого не було.

"Знов таки, це не діагноз. Це мої спроби пояснити незрозумілу для мене поведінку іншої людини", — наголосила Вікторія Надикто.

Типовий Трамп — людина, яка перманентно конфліктує з пресою

Кандидат психологічних наук, віцепрезидент Асоціації політичних психологів України, соціальний психолог Світлана Чуніхіна, однозначно відповіла "Телеграфу", що на відео конфлікту Трампа з Крістен Велкер, глава США не виглядає зламаним і хворим.

"Він виглядає типовим Трампом – людиною, яка перманентно конфліктує з пресою, зациклена на темі "вкрадених" у 2020 році виборах, нетерплячою, агресивною та імпульсивною", — зазначила вона.

Світлана Чуніхіна. Фото: facebook Світлани Чуніхіної

Психологиня додала, що згідно з повідомленнями американської преси, сутичка Трампа з журналісткою сталася після майже годинної розмови, яка відбувалася в некомфортних обставинах. Президент США скаржився, що сидів під дощем. Це певною мірою може пояснювати брак самоконтролю, каже Чуніхіна.

Також вона звернула увагу на те, що Крістен Велкер поводилася з Трампом схожою манерою, що й Володимир Зеленський під час зустрічі в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Журналістка перебивала, сперечалася, ставила під сумнів слова президента.

"А ми знаємо, що єдиною поведінкою, яку Трамп готовий терпіти від своїх "підлеглих" (можна припустити, що підлеглими він вважає майже усіх) – це лестощі. Однак всі ці ознаки "нормальності" або "типовості" поведінки не скасовують проблем, які супроводжують другий президентський термін Дональда Трампа, і мають хронічний характер. 47-й Президент США є відкритим ворогом вільної преси, нездатний сприймати критику, не готовий приймати результати виборів, на яких перемагає будь-хто окрім нього. І саме тому є загрозою демократії і світовому порядку", — резюмувала Світлана Чуніхіна.

Інтерв'ю Трампа Крістен Велкер. Фото: x.com/WhiteHouse

Емоційний захист у вигляді агресії

Психолог, психотерапевт, член EATA (Європейська асоціація транзактного аналізу) Сергій Твардієвич у коментарі "Телеграфу" зазначив, що на його "професійну і суб'єктивну" думку, у Трампа присутня нарцисична структура особистості. Можливо, на його поведінку впливають дитячі травми, які підсилилися певними подіями.

"Він після першого президентства проживав травматичну для нарциса подію, у вигляді суддів, переслідувань і ще чогось, його ще "допоранили". Ця поведінка Трампа захисна, зараз з точки зору психотерапевта я спробую вам її пояснити. Ознак психічного розладу, на мою думку, в нього нема, але є зміни когнітивні. Емоційні, характерні для його віку", — каже Твардієвич.

Сергій Твардієвич. Фото: facebook Сергія Твардієвича

За його словами, для 80 років (14 червня Трампу має виповнитися 80), американський президент має високі когнітивні функції. Проте вони все одно знижуються на відміну від емоційних показників характерних, які не зменшуються з віком.

"І коли він або стомлений, або в нього є психологічні навантаження, або стрес, то цих когнітивних функцій йому не вистачає, тому він використовує емоційні захисти, такі як агресія. Це як засіб уникнення болю для нарцисичної особистості", — пояснює психолог.

За словами Твардієвича, такі люди болісно переживають критику, і коли чиїсь слова чи поведінка загрожують їхнім ілюзіям щодо себе та власної величі, вони сприймають це болісно. В цьому випадку нарцисична особистість може зриватися на агресію

"Тобто це засіб захистити свою психіку від травматизації. Психічним розладом це вважати не можна, дисфункцією віковою — теж ні. Це характерні зміни, зниження когнітивних процесів. А нарцисична структура, цю різкість зумовлює, яку він уже не може інтелектуально стримувати в силу віку. Тому йде емоційний захист у вигляді агресії. Це базовий механізм захисту людини. Знаєте: бий, біжи, ховайся. От у нього бий спрацьовує. Він атакою захищається, коли в його ілюзії щось "потрапляє", — підсумував психотерапевт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після медогляду наприкінці травня Трамп раптово скасував поїздку. Що не так з заявами про його "ідеальне" здоров'я.