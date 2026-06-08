Математику не можна прибирати з НМТ: чиновник пояснив, чому

Війна, дистанційне навчання та втрата мотивації впливають на знання учнів

Результати українських школярів з математики продовжують знижуватися, однак це не привід скасовувати предмет на Національному мультипредметному тесті (НМТ). Таку позицію озвучив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак на тлі активних дискусій навколо вступної кампанії.

Що потрібно знати:

Рівень знань українських школярів з математики погіршується протягом останніх років

Руслан Гурак виступає проти скасування математики серед обов'язкових предметів НМТ

Скасування тестування з математики не вирішить системних проблем освіти

Руслан Гурак в коментарі "Телеграфу" наголосив, що результати українських школярів з математики знижуються з кожним роком. Зокрема, це показало трирічне дослідження результатів навчання учнів 6-8 класів. Гурак виділив декілька причин ситуації: "Безумовно, це і війна, це і організація в дистанційному форматі, це і різні чинники, які зараз Україна переживає".

Гурак акцентує, що потрібно визначитися, якою має бути система освіти в Україні. За його оцінкою, математика повинна бути в школі, а її рівень має зростати.

Для цього необхідно зробити дуже велику роботу і щодо вчителів, і щодо матеріально-технічного забезпечення, і щодо різних факторів, які впливають навіть на мотивацію дітей вивчати математику. Тому що діти інколи не розуміють, для чого їм це. І тут треба теж показувати, що без математики ми не можемо ні розвивати свої когнітивні здібності, ні використовувати свої знання на практиці. І на сам кінець, безумовно, маємо вирішити для того, як ми бачимо вступ в університет. Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти

Результати моніторингового дослідження рівня знань з математики в 6-8 класах Державної служби якості освіти України

Голова Держслужби резюмував, що НМТ це не про оцінку функціонування шкіл, а про вступ до університету. Тому скасування НМТ з математики не вирішить проблем освіти щодо результатів навчання учнів.

Я переконаний, що НМТ в такому вигляді, яке воно є, а особливо з математики має залишатися, і вступати до університетів мають діти, які дійсно відповідають рівневі знань, які потрібно в бакалаврській освіті. Це моя позиція. Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти

Нагадаємо, торік відсоток учасників, які не склали математику становив 11,9 %. Середній бал учасників НМТ за блок з математики — 132,3 з 200 можливих. Це найгірший результат серед предметів. У 2024 ситуація була ще гірша: не склали — 12,8 %, проте середній бал був трохи кращий — 132,5.

Раніше "Телеграф" спілкувався з експертом, які наголосив — скасувати НМТ з математики не на користь Україні. Одна з причин — те, що знання математики дозволяють розуміти технології, а головне в ній — не стільки рівняння, скільки логічне мислення.