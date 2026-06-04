Елітний маєток та десятки компаній: що відомо про брата екс-регіонала Хомутинника

Площа садиби становить понад 1500 квадратів

Віталій Хомутинник, справу щодо якого розслідує Головне слідче управління Нацполіції, переоформив свій розкішний маєток під Києвом з басейном та тенісним кортом на брата.

Наразі, згідно з інформацією "Телеграфа", на Віталія Хомутинника не оформлено жодної нерухомості чи навіть автомобіля.

Детальніше читайте у матеріалі: "Хомутинником зацікавилися правоохоронці: відмивання, найдорожчий у світі автомобіль та новий бізнес в Україні"

Як з’ясувало видання, розкішна садиба у Козині офіційно належить братові Віталію Юрію.

Маєток площею 1574,6 кв. м оформили на нього у червні 2024-го. На території домоволодіння є тенісний корт та величезний басейн.

Маєток у Козині. Джерело – GoogleEarth. Фото покращено за допомогою ШІ

Що відомо про Юрія Хомутинника

Юрій Юрійович Хомутинник – старший брат Віталія Хомутинника. У різних біографічних досьє та розслідуваннях він фігурує як бізнес-партнер сім’ї та особа, на яку були оформлені численні корпоративні активи.

Згадувався як голова наглядової ради інвестиційної групи "Каскад-Інвест" (Cascade Investment Fund) та засновник низки компаній, пов’язаних із бізнес-структурами родини Хомутинників.

За даними журналістських розслідувань, на Юрія Хомутинника у різні роки було зареєстровано десятки компаній, включаючи торгові, будівельні та фінансові структури.

У публікації "Стопкору" 2026 року стверджується, що він був номінальним власником 44 компаній. Серед них були ТОВ "УКРСПЕЦПОСТАВКА", ТОВ "ТД ЄВРОСЕРВІС-СХІД", ТОВ "СЛАВУТА", ПАТ ЗНКІФ "КАСКАД-ІНВЕСТ" та ТОВ "КОНКОРД-ТРЕЙД", які охоплювали будівельні та торговельні проекти. У фінансовій сфері його вплив тягнувся на ПрАТ "КУА АПФ БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" та страхові активи.

Компанії, зареєстровані на Юрія Хомутинника

В аграрному секторі Хомутинник контролював підприємства, такі як ПрАТ "МИКОЛАЇВХЛІБ", ТОВ "ПАРАСОЛЬ", ТОВ "ЮСТІНА-ГРУП", ТОВ "ОПКО ФРУТ" та ТОВ "МІК", які забезпечували виробництво та розподіл продукції. Крім того, до його портфелю входили компанії, які забезпечували девелоперські та комерційні проекти, зокрема ТОВ "МАЙТЕР-ГРУП", ПП "ІНВЕСТЦЕНТР", ТОВ "ІНТЕРОПТ-ПРЕМІУМ" та ТОВ ТРО "ГАРМОНІЯ".

До речі, ТОВ "ТД "ЄВРОСЕРВІС-СХ ВД" (31587892), засновником якого є Юрій, ймовірно, досі продовжує працювати в окупованій Макіївці.

Профіль ТД "Євросервіс-Схід"

Раніше ми показали, куди втік найбагатший ексрегіонал Хомутиннік. Він ховається від обстрілів та правосуддя у "британській Кончі-Заспі".