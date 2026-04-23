"Оболонь" був не завжди. Як раніше називався популярний бренд

Чимало українців знайомі з брендом "Оболонь", якому вже понад 45 років. Однак не всі знають, що спочатку компанія мала зовсім іншу назву.

Зауважимо, що компанія виготовляє не тільки алкогольні напої та пиво.

Будівництво заводу з виготовлення напоїв в Києві почали ще у 1974 році, тоді продукцію на етапі запуску постачали як товар "Київського пивзаводу №3". Однак у 1983 році, коли виробництво запрацювало на повну потужність, компанію перейменували в "Оболонь". Вибір назви обумовлений тим, що завод було зведено у житловому масиві Оболонь в Києві.

У 1990-ті роки компанія "Оболонь" стала першою приватною пивоварнею незалежної України. За 45 років існування компанія мала чимало лозунгів, одним з найпопулярніших вважається "Пиво твоєї Батьківщини". Однак офіційно це — "Ми на великому шляху".

Відомо, що у 2009 році підприємства "Оболонь" випустили 96,1 млн дал (одиниця виміру, 1 дал — 10 л) пива, 14,8 млн дал безалкогольних напоїв, 2,4 млн дал слабкоалкогольних напоїв і 8,3 млн дал мінеральної води. Такі обсяги виробництва дозволяють компанії бути одним із лідерів на всіх ринках.

"Оболонь" випускає не тільки пиво. Найвідоміші позиції:

Пиво: "Оболонь", "Carling", "Germanarich", "Десант", "Зіберт".

Безалкогольні напої: "Живчик", "Lemonissimo", вода "Оболонська", "Прозора".

Слабоалкогольні напої: "Джин Тонік", "Rio", "Бренді-Кола", "Hard Seltzer", сидри "Ciber" та "Sidro Villa Bianca".

Квас: "Старокиївський"

Цікаві факти про бренд "Оболонь":

Компанія стала першим приватним підприємством країни, отримавши приватизаційне свідоцтво №1 Фонду держмайна України.

"Оболонь" першою в Україні почала розлив пива у ПЕТ-пляшки (1995 р.), кеги та жерстяні банки.

У 1994 році компанія першою в Україні почала випускати слабоалкогольний напій "Джин Тонік".

"Оболонь" є найбільшим експортером пива з України.

