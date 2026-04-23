"Оболонь" был не всегда. Как раньше назывался популярный бренд
Компания стала первым частным предприятием страны
Многие украинцы знакомы с брендом "Оболонь", которому уже более 45 лет. Однако не все знают, что сначала компания имела совсем другое название.
"Телеграф" расскажет, когда появился "Оболонь" и в чем его особенность. Заметим, что компания производит не только алкогольные напитки и пиво.
Строительство завода по изготовлению напитков в Киеве началось еще в 1974 году, тогда продукцию на этапе запуска поставляли как товар "Киевского пивзавода №3". Однако в 1983 году, когда производство заработало на полную мощность, компанию переименовали в "Оболонь". Выбор названия обусловлен тем, что завод был построен в жилом массиве Оболонь в Киеве.
В 1990-е годы компания "Оболонь" стала первой частной пивоварней независимой Украины. За 45 лет существования компания имела много лозунгов, одним из самых популярных считается "Пиво твоей Родины". Однако официально это — "Мы на большом пути".
Известно, что в 2009 году предприятия "Оболонь" выпустили 96,1 млн дал (единица измерения, 1 дал — 10 л) пива, 14,8 млн дал безалкогольных напитков, 2,4 млн дал слабоалкогольных напитков и 8,3 млн дал минеральной воды. Такие объемы производства позволяют компании быть одной из лидеров на всех рынках.
"Оболонь" производит не только пиво. Самые известные позиции:
- Пиво: "Оболонь", "Carling", "Germanarich", "Десант", "Зиберт".
- Безалкогольные напитки: "Живчик", "Lemonissimo", вода "Оболонская", "Прозрачная".
- Слабоалкогольные напитки: "Джин Тоник", "Rio", "Бренди-Кола", "Hard Seltzer", сидры "Ciber" и "Sidro Villa Bianca".
- Квас: "Старокиевский"
Интересные факты о бренде "Оболонь":
- Компания стала первым частным предприятием страны, получив приватизационное свидетельство №1 Фонда госимущества Украины.
- "Оболонь" первой в Украине начала разлив пива в ПЭТ-бутылки (1995), кеги и жестяные банки.
- В 1994 году компания первой в Украине начала выпускать слабоалкогольный напиток "Джин Тоник".
- "Оболонь" является крупнейшим экспортером пива из Украины.
