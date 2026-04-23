"Оболонь" был не всегда. Как раньше назывался популярный бренд

Многие украинцы знакомы с брендом "Оболонь", которому уже более 45 лет. Однако не все знают, что сначала компания имела совсем другое название.

Заметим, что компания производит не только алкогольные напитки и пиво.

Строительство завода по изготовлению напитков в Киеве началось еще в 1974 году, тогда продукцию на этапе запуска поставляли как товар "Киевского пивзавода №3". Однако в 1983 году, когда производство заработало на полную мощность, компанию переименовали в "Оболонь". Выбор названия обусловлен тем, что завод был построен в жилом массиве Оболонь в Киеве.

В 1990-е годы компания "Оболонь" стала первой частной пивоварней независимой Украины. За 45 лет существования компания имела много лозунгов, одним из самых популярных считается "Пиво твоей Родины". Однако официально это — "Мы на большом пути".

Известно, что в 2009 году предприятия "Оболонь" выпустили 96,1 млн дал (единица измерения, 1 дал — 10 л) пива, 14,8 млн дал безалкогольных напитков, 2,4 млн дал слабоалкогольных напитков и 8,3 млн дал минеральной воды. Такие объемы производства позволяют компании быть одной из лидеров на всех рынках.

"Оболонь" производит не только пиво. Самые известные позиции:

Пиво: "Оболонь", "Carling", "Germanarich", "Десант", "Зиберт".

Безалкогольные напитки: "Живчик", "Lemonissimo", вода "Оболонская", "Прозрачная".

Слабоалкогольные напитки: "Джин Тоник", "Rio", "Бренди-Кола", "Hard Seltzer", сидры "Ciber" и "Sidro Villa Bianca".

Квас: "Старокиевский"

Интересные факты о бренде "Оболонь":

Компания стала первым частным предприятием страны, получив приватизационное свидетельство №1 Фонда госимущества Украины.

"Оболонь" первой в Украине начала разлив пива в ПЭТ-бутылки (1995), кеги и жестяные банки.

В 1994 году компания первой в Украине начала выпускать слабоалкогольный напиток "Джин Тоник".

"Оболонь" является крупнейшим экспортером пива из Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему торговая марка "Рудь" носит такое название.