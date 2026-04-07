"Торчин" був не завжди. Як спочатку називався відомий томатний бренд

Компанію започаткував нідерландець

Майже кожен українець знайомий з торговою маркою "Торчин", але не всі знають, що раніше вона мала зовсім іншу назву. Сучасне ім'я пов'язане з однойменним селищем на Волині.

А от перший варіант не мав майже ніякої прив'язки до України. "Телеграф" розповість історію "Торчину" та чому його все ж перейменували.

З'явилась відома торгова марка у 1994 році. Тоді вона належала ПрАТ "Волиньхолдинг". Підприємство, яке виробляло кетчупи, майонези та гірчицю, знаходилось у селищі Торчин, Волинської області. Спочатку виробництво відбувалось під брендом "Дональд Дак". Однак через кілька місяців після початку існування марки, до приватного акціонерства надійшов лист із Австралії, де просили підтвердити правомірність використання такого бренду. Адже виявилось, що у світі вже є схожа назва бренду.

Тоді компанія вирішила перейменувати торгову марку на "Торчин продукт", де відбувалось виробництво. Цікаво, що засновником українського бренду є громадянин Нідерландів та інженер-хімік за освітою Штефан Шаффельд. З 2003 року компанія належить корпорації Nestlé SA.

Як виглядала торгова марка Торчин

І лише у 2005 році торгову марку скоротили до звичного "Торчин". Наразі це один з найпопулярніших брендів з виробництва томатних паст, соусів та майонезів на українському ринку.

