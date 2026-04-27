Один простий трюк — і пельмені як у ресторані: що додати у воду

Пельмені — одна з найпопулярніших страв швидкого приготування, однак навіть у такому простому процесі є нюанси, які суттєво впливають на результат.

Більшість звикла варити їх за класичною схемою: окріп, сіль, спеції — і чекати готовності. Втім, кулінари звертають увагу на менш очевидний прийом, який дозволяє уникнути розривів тіста та зробити страву більш соковитою. Йдеться про додавання холодної води під час варіння — метод, що має як практичне, так і наукове обґрунтування. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазвичай після того, як пельмені спливають на поверхню, їх продовжують варити у киплячій воді ще кілька хвилин. Саме на цьому етапі і рекомендується влити до каструлі склянку холодної води або додати кілька кубиків льоду. Такий прийом різко знижує температуру рідини, що дозволяє уникнути переварювання тіста, водночас даючи можливість начинці рівномірно дійти до готовності.

Фахівці пояснюють: структура пельменів неоднорідна — тісто нагрівається швидше, тоді як м’ясна начинка потребує більше часу. За постійного кипіння оболонка може втратити цілісність ще до того, як приготується внутрішня частина. Додавання холодної води тимчасово стабілізує температуру і зменшує навантаження на крохмаль у тісті, який при надмірному нагріванні руйнується.

Подібний підхід має історичне підґрунтя. У китайській кухні здавна застосовують техніку, відому як "діань шуй" ("точкова вода"), коли під час варіння страв у киплячу рідину додають холодну воду. Це дозволяє контролювати температуру без складних інструментів і досягати більш рівномірного приготування.

Таким чином, проста дія — додавання склянки холодної води — може суттєво покращити результат. Пельмені залишаються цілими, зберігають пружну текстуру тіста та соковиту начинку, що робить навіть звичну страву ближчою до ресторанного рівня.