Чому за дверима ТЦК насправді відбирають телефони: є декілька причин

Інші служби зіштовхуються з фейковими викликами

В Україні у військовозобов'язаних, яких затримують через перебування в розшуку, у деяких випадках можуть одразу або на вході до будівлі ТЦК вилучати мобільні телефони. Така практика зазвичай застосовується до осіб, які поводяться агресивно чи неадекватно під час процедури затримання.

Про це пишуть Texty.org.ua. Журналісти поставили одному з військовослужбовців ТЦК питання, чому забирають телефони.

Чоловік пояснив, що це відбувається з кількох причин. За його словами, затримані військовозобовʼязані нібито починають викликати поліцію через "незаконне утримання".

"Потім приїжджає наряд. Можливо, навіть той самий, що привіз його в ТЦК. Поліцейські мусять перевірити, чи все в порядку, документально оформити виклик", — каже військовослужбовець центру комплектування.

Є також випадки, коли хтось із затриманих викликає швидку допомогу. Чоловік додає, що щоразу, як вона приїжджає, мусить офіційно отримати документ, чому не госпіталізувала людину. Працівники ТЦК мають довести, що виклик безпідставний.

"На швидкій уже знають: якщо виклик до нас, то 9 із 10 він фейковий", — підсумував чоловік.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді пояснили, як може змінитися мобілізація.