Не замочуйте родзинки в цій воді: цей поширений метод псує смак сухофруктів

Родзинки стануть м'якими та соковитими, якщо їх правильно промити

Родзинки — один із найпопулярніших сухофруктів, який люблять за солодкий смак і універсальність. Їх додають у випічку, каші, десерти, салати й навіть м'ясні страви, щоб надати їм легкої солодкості.

еред тим як використовувати родзинки в кулінарії або їсти їх просто так, важливо правильно їх підготувати. Промивання допомагає позбутися пилу та можливих забруднень, а замочування робить ягоди м'якшими, соковитішими та розкриває їхній смак. Розповідаємо, як правильно це зробити.

У чому користь родзинок

Родзинки багаті на калій, містять залізо та значну кількість харчових волокон, які регулюють наші травні процеси. У 100 грамах сушених родзинок міститься близько 300 калорій. Це чудовий перекус для ласунів або добавка до різноманітних страв.

У кулінарії родзинки цінують не лише за солодкість, а й за властивість змінювати структуру страви. Вони додають соковитості плову та випічці, а в салатах створюють приємний контраст смаків.

Родзинки використовують у випічці та додають у салати. Фото: ШІ

Як правильно мити родзинки

Перед використанням родзинки обов'язково потрібно ретельно промити. Найкраще робити це у кілька етапів: спочатку залити їх теплою водою, злегка перемішати руками, потім злити воду і повторити процедуру 2–3 рази, поки вода не стане прозорою. Це допомагає видалити залишки пилу, піску та можливого нальоту, яким обробляють сухофрукти для зберігання.

Після промивання родзинки рекомендується замочити. Для цього їх заливають теплою, але не гарячою водою і залишають на 10–20 хвилин.

Родзинки не можна заливати окропом, тому що занадто висока температура руйнує структуру ягід. Через це вони можуть стати пухкими, втратити форму та частину смаку. Крім того, окріп буквально "вимиває" природну солодкість родзинок.

Як правильно додавати родзинки у страви

Після замочування родзинки потрібно відкинути на сито або паперовий рушник і дати їм добре обсохнути. Додавати у страви мокрі родзинки — не найкраща ідея. Зайва волога може зіпсувати текстуру тіста, зробити випічку сирою або змінити консистенцію салату. Наприклад, у кексі через вологі родзинки можуть з'явитися непропечені ділянки, а в салаті — зайва рідина.

Найкращий спосіб — злегка обсушити родзинки й за необхідності обваляти їх у невеликій кількості борошна перед додаванням у тісто. Так вони рівномірно розподіляться і не осядуть на дно. У гарячі страви родзинки додають уже м'якими та сухими, щоб вони лише доповнювали смак.