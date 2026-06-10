Путін скоро сконає? Українці згадали цікаву прикмету

У мережі вказали на обнадійливу аналогію

Весна та початок літа в Україні у 2026 році виявилися досить холодними. У мережі пригадали, що у 1953 році, коли помер диктатор Йосип Сталін (колишній глава СРСР) була подібна погода, та висловили сподівання, що за аналогією помре й сучасний диктатор — глава Росії Володимир Путін.

"Коли помер Сталін, весна і літо були дуже холодними. Цьогоріч також холодно, за всіма прикметами має здохнути…", — написав користувач з ніком Bandera у соцмережі Threads.

Його палко підтримали у коментарях. Пишуть, що готові навіть на сніг у липні, заради того, щоб Путін помер. Ось деякі з коментарів:

Та хоч сніг в липні, аби здохло

Амінь. Заради цього я потерплю холод

Я готова дістати знову пуховик та уггі, аби дід вже ріпнувся скоріш

Я не проти, щоб було -10 цього літа, так щоб напевно

Хто такий Йосип Сталін

Це — радянський диктатор і генеральний секретар ЦК Компартії, який установив у СРСР жорстокий тоталітарний режим. За час його правління були масові репресії, від яких загинули мільйони людей, зокрема й під час Голодомору в Україні.

Йосип Сталін

Сталін помер 5 березня 1953 року. Того року весна була затяжною та холодною. Зі спогадів очевидців відомо, що було морозно та сиро, а люди годинами, а дехто й усю ніч, стояли на вулицях у тисняві, щоб потрапити до Будинку спілок, щоб попрощатися з "вождем". Смерть диктатора у народній пам'яті асоціюється з пронизливим холодом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін боїться померти. Поблизу його резиденції натягли антидронові сітки.