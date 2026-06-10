Чому китайці зрізають "попку" у недозрілих груш — дивовижний лайфхак

За допомогою спеціальних ножиць у зелених плодів зрізається попка, після чого залишається відкрита рана. Є одразу дві причини, навіщо це потрібно

Багато хто напевно здивується, побачивши, як китайські фермери акуратно зрізають денце у недозрілих груш, але виявляється, що в результаті цієї операції вирішується відразу кілька завдань. Вік живи — вік навчайся, як кажуть у народі.

У момент, коли груша тільки починає формувати свої плоди, китайці зрізають "чашечку", тобто нижню частину ще зеленого плоду. Залишається рівний круглий зріз, який потім затягується.

У порівнянні з цілими незайманими грушами плоди з обрізаною "попкою" виростають більшими і круглішими за формою. І звичайно, більші плоди завжди мають вищу ціну.

Але не лише через прибутки заповзятливі китайці роблять ці маніпуляції із зеленими грушами. Справа в тому, що після видалення "чашечки" комахам вкрай важко проникнути всередину груші, тому плоди ростуть непошкодженими, краще розвиваються і більше набирають цукрів.

Як виглядає груша з обрізаною "попкою"

Плоди більші, смачніші, без черв’яків — що ще потрібно для щастя садівника?

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