Не замачивайте изюм в этой воде: этот распространенный метод портит вкус сухофруктов

Изюм станет мягким и сочным, если его правильно промыть

Изюм — один из самых популярных сухофруктов, который любят за сладкий вкус и универсальность. Его добавляют в выпечку, каши, десерты, салаты и даже мясные блюда, чтобы придать им легкую сладость.

Перед тем как использовать изюм в кулинарии или есть его просто так, важно правильно его подготовить. Промывание помогает избавиться от пыли и возможных загрязнений, а замачивание делает ягоды более мягкими, сочными и раскрывает их вкус. Рассказываем, как правильно это сделать.

В чем польза изюма

Изюм богат калием, содержит железо, и значительное количество пищевых волокон, которые регулируют наши пищеварительные процессы. В 100 граммах сушеного изюма содержится около 300 калорий. Это отличный перекус для сладкоежек или добавка к разнообразным блюдам.

В кулинарии изюм ценят не только за сладость, но и за свойство менять структуру блюда. Он добавляет сочности плову и выпечке, а в салатах создает приятный контраст вкусов.

Изюм используют в выпечке и добавляют в салаты. Фото ИИ

Как правильно мыть изюм

Перед использованием изюм обязательно нужно тщательно промыть. Лучше всего делать это в несколько этапов: сначала залить его теплой водой, слегка перемешать руками, затем слить воду и повторить процедуру 2–3 раза, пока вода не станет прозрачной. Это помогает удалить остатки пыли, песка и возможного налета, которым обрабатывают сухофрукты для хранения.

После промывания изюм рекомендуется замочить. Для этого его заливают теплой, но не горячей водой и оставляют на 10–20 минут.

Изюм нельзя заливать кипятком, потому что слишком высокая температура разрушает структуру ягод. Из-за этого они могут стать рыхлыми, потерять форму и часть вкуса. Кроме того, кипяток буквально "вымывает" естественную сладость изюма.

Как правильно добавлять изюм в блюда

После замачивания изюм нужно откинуть на сито или бумажное полотенце и дать ему хорошо обсохнуть. Добавлять в блюда мокрый изюм — не лучшая идея. Лишняя влага может испортить текстуру теста, сделать выпечку сырой или изменить консистенцию салата. Например, в кексе из-за влажного изюма могут появиться непропеченные участки, а в салате — лишняя жидкость.

Лучший способ — слегка обсушить изюм и при необходимости обвалять его в небольшом количестве муки перед добавлением в тесто. Так он равномерно распределится и не осядет на дно. В горячие блюда изюм добавляют уже мягким и сухим, чтобы он лишь дополнял вкус.