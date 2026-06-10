Відмовтесь від своїх рослин: один ідеальний варіант, що витримує спеку та очищує повітря

Цю рослину майже неможливо зіпсувати

Влітку багато балконних рослин страждають від спеки — ґрунт швидко висихає, листя в’яне, а частина квітів може загинути ще до кінця сезону. Деякі популярні види хоч і вважаються досить витривалими, але потребують регулярного догляду та частого поливу.

Натомість існує рослина, яка краще переносить літні умови й навіть допомагає покращити мікроклімат на балконі. Про неї написали в "okdiario".

Йдеться про хлорофітум (Chlorophytum comosum), який також називають "рослиною-павуком" або "стрічковою рослиною". Він походить із Південної Африки і вже давно став популярним у домашньому озелененні завдяки своїй витривалості та невибагливості.

Рослина хлорофітум. Фото: ukr.media

Ця рослина добре росте в півтіні та не потребує прямого сонця, яке навіть може пошкодити її листя. Саме тому вона ідеально підходить для балконів, які виходять на північ або частково затінені. Водночас хлорофітум може витримувати високу температуру та легко адаптується до літніх умов.

Ще одна перевага — його здатність очищувати повітря та створювати більш комфортний мікроклімат на балконі. На відміну від, наприклад, герані, він краще почувається в спеку та не потребує складного догляду.

Як доглядати за цією рослиною

Догляд за хлорофітумом простий: полив раз на 5-7 днів, помірне освітлення без прямого сонця та легке підживлення влітку. Важливо не переливати рослину, адже надлишок вологи може зашкодити корінню.

Також хлорофітум легко розмножується — він утворює "діток", які можна відокремлювати та висаджувати окремо. За один сезон одна рослина може перетворитися на кілька, створюючи справжній зелений куточок на балконі без додаткових витрат.

Раніше "Телеграф" писав про те, які рослини можна посадити замість агресивної м’яти, щоб отримати приємний аромат у саду і водночас не нашкодити врожаю.