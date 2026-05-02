В’яне полуниця? Шукайте "нахабну морду" серед коріння!

Деякі дачники отримують реальний шок, побачивши свою полуницю в жалюгідному стані: листя в’яне, опускається, а потім жовтіє і засихає. Не тільки полив може бути причиною "пониклого" виду ваших рослин, але і шкідники

Навесні у городників-садівників багато клопоту. І чим більше сил вкладаєш, тим образливіше іноді бачити, як праця йде нанівець. Наприклад, полуниця. Удобрюєш її, підливаєш підгодівлю, сапаєш, підгортаєш, на зиму прикриваєш, чекаєш урожаю, щоб рідних порадувати, але ні: кущик раптом "повісив вуха" і натякає, що ягідку доведеться купувати на ринку.

Причиною може бути личинка хруща, і "Телеграф" розповість, як розпізнати її "роботу".

Як перевірити?

Копніть кущик, що в’яне, і розрийте злегка землю навколо нього. Напевно, побачите цього підступного хижака у вигляді білої закругленої личинки з нахабною мордою.

Полуниця дуже часто страждає від хрущів

Як виглядають хрущі крупним планом

Як захистити полуницю від хрущів

2 способи: або інсектициди від ґрунтових шкідників (наприклад, антихрущ — 10 мл на 10 літрів води, підливати під полуницю після поливу), або біопрепарати (Метаризин, за інструкцією).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, через які три помилки буває неможливо позбутися хруща.