Сад для лінивих: 8 рослин, які можна посадити у травні, щоб тішили багато років

Заздалегідь сплануйте посадку невибагливих багаторічних рослин у травні, щоб забезпечити тривале цвітіння аж до зимових місяців. Довге цвітіння за мінімальних зусиль — те, що всім треба.

Травень місяць — ідеальний час для посадки багаторічних рослин, які відмінно підходять для економії грошей, тому що їх потрібно купувати лише один раз. На відміну від однорічних рослин, які можуть прожити лише один сезон, багаторічники продовжують рости та цвісти щороку . Це означає, що ви витрачаєте менше на нове насіння або саджанці.

Пропонуємо посадити такі багаторічники:

Дельфініуми. Постійні жителі прекрасних трав’янистих бордюрів, надають кожному саду структуру і висоту. Їх можна придбати у травні у горщиках або у вигляді саджанців з відкритою кореневою системою. Півонії. Будь то звичайні трав’янисті сорти, або деревоподібні, або ІТО — півонії другі за красою та популярністю після троянд. Розміщуйте їх на сонячному місці в добре дренованому, багатому на поживні речовини грунті, і вони обдарують вас масою позитивних емоцій. Хости. Ці цариці тіні та півтіні легко заповнюють порожні простори, красуються та вражають різноманітністю забарвлень та форм. Люпини також рекомендуються для посадки у травні. Високі та величні, ці квіти ідеально підходять для прикраси садових клумб. Їх слід садити на сонячному місці в добре дренованому грунті. Взимку вони відмирають, а навесні наступного року знову дають пагони. Троянди, без них нікуди. Плеститі та кущові, шраби або флорибунди — вибирайте на будь-який смак. Лілійники — це лілії для лінивих. Невибагливі, витримують спеку, мають різні кольори і форму квіток, а ще лілійникам не страшні бур’яни. Флокси. Яскраве забарвлення, солодкуватий аромат, невибагливість – а ще флокси подарують милу атмосферу гармонії та умиротворення. Хризантема. Посаджена навесні, вона терпляче чекатиме свого часу і прийде на допомогу в період осінньої нудьги. Вона буквально врятує вас від зневіри, по-царськи обдаровуючи пишними букетами, яскравими фарбами та особливим ароматом.

