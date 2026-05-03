Як бабуся вчила: 4 простих рецепти для росту розсади без будь-якої хімії

Розсада виглядає кволою, слабенькі тонкі пагони явно не вселяють довіри щодо гарного врожаю? Усе можна виправити. Не дарма досвідчені городники знають 4 простих засоби для добрива та стимуляції молодих рослин.

Поки активна реклама просуває в народ передові стимулятори для рослин, можна заощадити значні кошти, якщо згадати старі добрі способи. Адже наші дідусі-бабусі не були знайомі з чудесами сучасної хімії, а користувалися своїми незаслужено забутими засобами, які завжди були під рукою.

Яєчна шкаралупа

Достатньо шкаралупи одного яйця на літр води, щоб отримати унікальне добриво з підвищеним вмістом кальцію, причому у формі, що легко засвоюється. Тільки потрібна витримка кілька тижнів, тобто робити його потрібно заздалегідь.

Відвар з лушпиння цибулі

Це не про фарбування великодніх яєць, а про дієвий захист від гнилі плюс ефект стимуляції для молодих пагонів томатів, огірків та інших городніх культур. На склянку лушпиння цибулі потрібно близько літра окропу, наполягати кілька днів і можна використовувати, розводячи водою 1 до 3.

Підживлення з дріжджів

Потрібно взяти 50 г звичайних свіжих дріжджів, розвести в 5 літрах теплої води, додати столову ложку цукру для активації бродіння. Через добу та суміш готова до поливу, варто лише розбавити її водою 1 до 5.

Зола

Деревна зола також знадобиться як стимулятор і підживлення для розсади. Для цього склянку золи заливають окропом (5 літрів), настоюють добу, потім добре додати чайну ложку лимонної кислоти (або будь-якої іншої, наприклад, бурштинової або борної). Розмішати та додати ще 5 літрів чистої води. Поливати під корінь і милуватися чудовим результатом. Але врахуйте, що не всі рослини варто удобрювати золою.

Як приготувати добриво для рослин з яєць, дріжджів, золи та цибулі. Інфографіку підготовано за допомогою ШІ

