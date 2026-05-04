Цей спосіб старих виноградарів урятує виноград від оси: без хімії, але із задоволенням
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є рослини, які відлякують комах від соковитих ягід
Солодкий виноград люблять не лише ті, хто його вирощує. Найчастіше тонку шкірку сонячних ягід легко б’є оса, позбавляючи виноградаря значної частини врожаю. Але є ефективний спосіб захисту, причому без застосування хімічних засобів.
Поки ринок завалений різними інсектицидами, а торговці активно рекламують останні досягнення світової хімічної промисловості, не обов’язково труїти шкідливих комах пестицидами. Особливо якщо йдеться про домашній виноградник, плоди якого будуть вживати ваші діти та онуки.
Старі виноградарі знають один спосіб, як відлякати осу подалі від наповнених солодким соком ягід винограду. Справа в тому, що осам не подобаються надто сильні аромати. Цим можна скористатися і посадити по винограднику різні культури з сильним запахом. Це може бути м’ята, меліса, чебрець, а також чорнобривці, базилік.
Не годиться тільки фенхель, який не радий будь-якому сусідству , виділяючи в ґрунт певні речовини, що негативно впливають на будь-які рослини поряд.
Багаторічні посадки ароматичних трав не тільки відлякуватимуть ос, та інших шкідливих комах, але й створять унікальну атмосферу на вашому винограднику. М’ята, меліса, чебрець легко розростаються, але при цьому їхня коренева система не заважає винограду, оскільки знаходиться ближче до поверхні ґрунту. Плюс ароматика – це взагалі особливе задоволення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які рослини найкраще садити між рядами винограду — вони не бояться тіні, і ви зможете отримати два врожаї з однієї ділянки землі.