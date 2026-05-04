Цей спосіб старих виноградарів урятує виноград від оси: без хімії, але із задоволенням

Є рослини, які відлякують комах від соковитих ягід

Солодкий виноград люблять не лише ті, хто його вирощує. Найчастіше тонку шкірку сонячних ягід легко б’є оса, позбавляючи виноградаря значної частини врожаю. Але є ефективний спосіб захисту, причому без застосування хімічних засобів.

Поки ринок завалений різними інсектицидами, а торговці активно рекламують останні досягнення світової хімічної промисловості, не обов’язково труїти шкідливих комах пестицидами . Особливо якщо йдеться про домашній виноградник, плоди якого будуть вживати ваші діти та онуки.

Старі виноградарі знають один спосіб, як відлякати осу подалі від наповнених солодким соком ягід винограду. Справа в тому, що осам не подобаються надто сильні аромати. Цим можна скористатися і посадити по винограднику різні культури з сильним запахом. Це може бути м’ята, меліса, чебрець, а також чорнобривці, базилік.

Як може виглядати така посадка. Картинка згенерована ШІ

Не годиться тільки фенхель, який не радий будь-якому сусідству , виділяючи в ґрунт певні речовини, що негативно впливають на будь-які рослини поряд.

Багаторічні посадки ароматичних трав не тільки відлякуватимуть ос, та інших шкідливих комах, але й створять унікальну атмосферу на вашому винограднику. М’ята, меліса, чебрець легко розростаються, але при цьому їхня коренева система не заважає винограду , оскільки знаходиться ближче до поверхні ґрунту. Плюс ароматика – це взагалі особливе задоволення.

