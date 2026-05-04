Этот способ старых виноградарей спасет виноград от осы: без химии, но с удовольствием

Есть растения, которые отпугнут насекомых от сочных ягод

Сладкий виноград обожают не только те, кто его выращивает. Зачастую тонкую кожицу солнечных ягод легко бьет оса, лишая виноградаря значительной части урожая. Но есть эффективный способ защиты, причем без применения химических средств.

Пока рынок завален самыми разными инсектицидами, а торговцы активно рекламируют самые последние достижения мировой химической промышленности, не обязательно травить вредных насекомых пестицидами . Особенно если речь идет о домашнем винограднике, плоды которого будут употреблять ваши дети и внуки.

Старые виноградари знают один способ, как отпугнуть осу подальше прочь от наполненных сладким соком ягод винограда. Дело в том, что осам не нравятся слишком сильные ароматы. Этим можно воспользоваться и посадить по винограднику самые разные культуры с сильным запахом. Это может быть мята, мелисса, чабрец, а также бархатцы, базилик.

Как может выглядеть такая посадка. Картинка сгенерирована ИИ

Не годится только фенхель, который не рад любому соседству, выделяя в почву определенные вещества, негативно влияющие на любые растения рядом.

Многолетние посадки ароматических трав будут не только отпугивать ос, и других вредных насекомых, но и создадут уникальную атмосферу на вашем винограднике. Мята, мелисса, чабрец легко разрастаются, но при этом их корневая система не мешает винограду , поскольку находится ближе к поверхности грунта. Плюс ароматика — это вообще особое удовольствие.

