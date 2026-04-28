Базилік зачахне або подвоїть урожай: все вирішать рослини-сусіди (інфографіка)

Багато хто помилково садить поруч лаванду, не підозрюючи, що це вірний спосіб погубити пряність.

Якщо ви ставите питання, що садити поряд з базиліком, то правильно підібрані рослини-компаньйони допоможуть йому швидше рости, покращити смак і протистояти шкідникам. Базилік — одна з найуніверсальніших трав у саду, що добре поєднується з усім, від квітів до помідорів. Ось десять найкращих рослин-компаньйонів для базиліка, а також кілька тих, які не повинні рости поряд.

Переваги спільної посадки базиліка

Спільна посадка рослин — це старовинна садівницька техніка, при якій певні рослини висаджуються близько один до одного, щоб посилювати зростання один одного. Базилік має цілу низку корисних властивостей для інших садових рослин і може бути дуже ефективний для підвищення врожайності ваших рослин, а також відлякує шкідників завдяки своєму сильно пахнучому листю.

Рослини-компаньйони для базиліка

Вибирайте рослини зі схожими вимогами до умов вирощування, як у базиліку. Це означає, що вам знадобляться рослини, які люблять багато яскравого сонця, багатий і рівномірно вологий ґрунт і небагато місця для зростання.

Більшість трав, овочів і однорічних квітів добре ростуть поряд з базиліком, але наступні поєднання рослин приносять більше користі, ніж більшість інших: помідори, перець, баклажани, спаржа, цибуля-шалот, кінза, орегано, чорнобривці, а також коренеплоди, включаючи моркву, буряк або ріпу.

Розсада базиліка — чудовий спосіб раніше отримати ароматний урожай

Що не можна вирощувати разом із базиліком

Хоча базилік добре поєднується з багатьма рослинами, він не з усіма з них росте однаково. Ось кілька поєднань рослин, яких слід уникати, якщо ви бажаєте, щоб ваш базилік процвітав.

Шавлія і лаванда потребують більш сухих умов, не люблять надлишку вологи, тоді як у базиліку зовсім інші вимоги. Крім цих рослин поряд з базиліком не потрібно садити фенхель. Це зовсім особливий "товариш", коренева система якого виділяє в ґрунт специфічні речовини, що пригнічують зростання будь-яких сусідів.

Що потрібно і не можна садити поряд із базиліком. Інфографіка підготована за допомогою ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що базилік може ще й урятувати ваші рослини від жучків.