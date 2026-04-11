Виноград без кісточок: 5 найкращих кишмишів для різних регіонів України
Зібрали сорти кишмишів, які чудово почуватимуться у вас на дачі в кліматичних умовах України.
Виноград без кісточок називається "кишмиш". Та якщо ви думаєте, що кишмиш один єдиний, то глибоко помиляєтесь. Як і звичайного столового винограду, кишмишів налічується безліч: сині, рожеві, білі, мускатні і ні, з величезними гронами і поменше. Вибір великий, але ми запропонуємо до вашої уваги ТОП-5 невибагливих кишмишів, які можна виростити в будь-якому регіоні України.
1. Ромулус
Старовинний американський кишмиш із морозостійкістю мінус 27, тобто в більшості регіонів країни він може рости без укриття. Дозріває у середині серпня. Висока врожайність, багато цукру, відмінна стійкість до хвороб та універсальність у використанні: підходить і на їжу, і на родзинки, і на вино чи сік. Ягода невелика, але її багато.
2. Століття
Ще один американець зі 100% безнасінністю. Ягода більша, смак більш гармонійний з легким мускатом, грона великі і красиві. На ринку має великий попит. Укриття на зиму потрібне. Дозріває в умовах Дніпропетровської області до кінця серпня.
3. Велес
Кишмиш української селекції, який встиг себе зарекомендувати та полюбитись багатьом. Величезні грона до 3 кг, гарний рожево-червоний колір і наявність мускату у смаку, плюс ранні терміни дозрівання — вам обов’язково сподобається цей красень.
4. Соломія
Кишмиш від того ж автора, що й Велес – від запоріжкого виноградаря Віталія Загорулька. Ой, який він класний! Колір вершкового масла плюс дуже благородний мускат та великі грона до 3 кг. Ранній термін дозрівання.
5. Геловін
Кишмиш із такою назвою знову повертає нас до американської селекції. Порівняно новий для України сорт, який вже припав багатьом до смаку. Дуже незвичайна форма ягід — візитна картка Геловіну. Дозрівання настає у другій половині серпня, тому він може вирощуватись практично по всій Україні. Головна особливість: цей сорт потребує сильнорослої підщепи, і тільки так він може видавати великі грона. На своєму корінні врожай буде рясним, але гроночки матимуть масу не більше 300 грам. Укривний.
