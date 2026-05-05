Без відповідної знижки та ще й з пліснявою: покупчиня показала неприємну знахідку в "Сільпо" (фото)

Покупка акційного йогурту в "Сільпо" закінчилася скаргою покупчині через виявлену плісняву та невідповідність заявленої знижки. Інші користувачі також повідомили про подібні випадки.

Як написала дівчина в Threads під ніком "valentynakiz", вона купила йогурт Lekker з малиною та м’ятою (230 г) зі знижкою 40% через наближення закінчення терміну придатності, але після відкриття побачила плісняву на кришці. Вона додала фото товару і зауважила, що обіцяної знижки в 40% у чеку не побачила.

У коментарях інші користувачі поділилися схожими ситуаціями. Зокрема, одна з покупчинь написала, що купувала йогурт із тим самим брендом зі смаком "яблучний штрудель" — і в обох упаковках також була пліснява, хоча до завершення терміну придатності залишалося ще два дні.

Дехто користувачів порадив повернути товар до магазину.

