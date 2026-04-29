Українка виявила у фасованому шпинаті неприємного "гостя" (фото)

Знахідка в магазинному салаті розсмішила соцмережі

У одному з магазинів українка під час покупок натрапила на "сюрприз" в упаковці зі шпинатом — усередині листя знаходився зелений дерев’яний клоп, якого в народі часто називають "клоп-смердючка".

Дівчина під ніком "anna_talashko" опублікувала фото знахідки в "Threads" та підписала його іронічно: "і хтось це купить, а такі салати зазвичай одразу готові для споживання".

Публікація швидко розійшлася мережею та викликала хвилю жартів у коментарях. Користувачі з гумором відреагували на ситуацію, зазначаючи, що це "точно натур продукт" і "то спеція, наче малина з куща".

Дехто іронізував, що "так він помитий, все добре — і я про жука", а інші згадували дитячі асоціації: "О тепер іграшки і в салат кидають. Раніше тільки у кукурудзяних паличках можна було знайти іграшку".

У коментарях іронізують над інцидентом зі шпинатом. Фото: "Threads"

Люди сприйняли знахідку з гумором. Фото: "Threads"

Також з’явилися коментарі про "бонус до салату" — користувачі жартували, що тепер у страві "є білок" або що це "готовий повноцінний салат з додатками".

Коментатори жартують про повноцінний салат з білком. Фото: "Threads"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" про те, що клієнт "Сільпо" отримав овоч із "сюрпризом" всередині — він виявився зіпсованим. Він опублікував скріншоти листування з відповіддю від магазину.