8 рослин-захисників: як позбутися шкідників без краплі хімії

Шукаєте екологічно чисті засоби боротьби зі шкідниками? Ознайомтеся з цими варіантами

Екологія надзвичайно важлива, і якщо ви шукаєте екологічно чисту альтернативу агресивним пестицидам, деякі вдалі поєднання рослин можуть природно відлякувати поширених шкідників, таких як попелиця та слимаки.

Нижче ми зібрали вісім корисних видів рослин, які можна посадити поряд із помідорами, морквою та огірками.

Календула

Відлякує попелицю, нематоду, мошку. Потрібно садити поряд з помідорами, кабачками квасолею та перцем.

Чорнобривці

Вони є одним із найбільш доведених природних засобів відлякування шкідників серед рослин. Коріння виділяють з’єднання під назвою альфа-тертієніл, яке активно пригнічує ґрунтових нематод, а сильний запах листя збиває з пантелику і відлякує попелицю і білокрилку на поверхні землі. Посадіть їх як бордюр навколо помідорів або кабачків, і вони будуть служити першою лінією захисту протягом усього вегетаційного періоду

Лаванда

Відлякує попелицю, моль, бліх, білокрилку. Найкраще садити поряд з: хрестоцвітими (наприклад, капустою, броколі, листовою капустою), морквою. Хоча ця ароматна рослина приваблює запилювачів, її ароматичні олії відлякують деяких комах, захищаючи овочі, у тому числі капусту та моркву.

М’ята

Шкідники, що відлякуються: попелиця, блішки, мурахи, капустяна моль. Найкраще садити поряд з: капустяними, помідорами, горохом.

М’ята також ефективна проти шкідників, хоча з нею слід поводитися обережно, оскільки вона швидко поширюється. Найкращий підхід — висаджувати в контейнери, закопані в землю поряд із овочами, які ви хочете захистити. Це дозволить корінню залишатися всередині, але при цьому аромат зможе виконувати свою функцію.

Пагони перцевої м’яти швидко розростаються

Настурція

Відлякує шкідників: попелицю, мошку, капустяну білячку, білокрилку. Найкраще садити поряд з: бобами, кабачками, огірками, капустяними культурами.

Цибуля Суворова (декоративна)

Відлякує шкідників: попелицю, слимаків, морквяну муху, капустяну міль. Найкраще садити поряд з: морквою, салатом, капустяними, помідорами.

Декоративні цибулинні рослини містять ті ж відлякуючі шкідників сірчисті сполуки, що і їх їстівні родичі, часник і цибуля, але завдяки своїй прямостоячій формі і більш тривалому вегетаційному періоду їх практично використовувати у якості рослин-компаньйонів на змішаних овочевих грядках.

Декоративна цибуля не лише прикрасить город, а й захистить від шкідників

Розмарин

Відлякує морквяну муху, капустяну міль, бобових жуків. Найкраще садити поряд з: морквою, капустою, квасолею. Розмарин особливо ефективний проти морквяної мухи, яка використовує запах виявлення врожаю.

Цибуля-шалот

Відлякує попелицю, морквяну муху, японських жуків. Найкраще садити поряд з: морквою, помідорами, трояндами. Цибуля-шалот виділяє сполуки сірки, які природним чином відлякують попелицю та морквяну муху і особливо добре поєднуються з помідорами та морквою, як і розмарин. Пагони цибулі низькорослі та невибагливі, що дозволяє легко інтегрувати їх у більшість овочевих грядок, не затінюючи інші культури.

Рослини, що відлякують шкідників з саду та городу. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

