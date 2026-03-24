Ах, цей рожевий колір: 6 квітів для вашого саду, що швидко ростуть

Ці рослини не тільки тішать погляд, але ще й не дуже вибагливі у догляді та порадують вас цвітінням без зайвого клопоту

Якщо ви навіть не шанувальник рожевого кольору, в саду він виглядає особливо виграшно, створюючи унікальний гармонійний ефект. Пропонуємо вам створити рожеву клумбу з цих шести швидкорослих і невибагливих кольорів.

1. Цінія або Майори

Цінії часто продаються в пакетиках з насінням різних кольорів, що дозволяє створити в саду разюче кольорове розмаїття. Однак, якщо ви хочете більш однорідного кольору, ви можете пошукати саме рожеві сорти, наприклад, цинію Luminosa.

Майори невибагливі та легко потішать вас яскравими квітами

2. Космея (космос)

Відмінний варіант для надання вашому саду легкого, химерного вигляду. Хоча ці польові квіти рясно цвітуть, забезпечуючи вас безліччю квітів протягом усього сезону, їх високі, тонкі стебла надають ландшафту легкості. Космея також часто вирощується разом з циніями, оскільки обидві рослини добре ростуть у схожих умовах і приваблюють до саду комах-запилювачів.

Свій власний космос можна вирощувати просто у саду

3. Петунії

Квітнуть із ранньої весни до заморозків, чудово підійдуть для підвісних кошиків, контейнерів на терасі чи клумбах. Їх також люблять за їх яскраві кольори, що не шепочуть, а кричать. Існує безліч сортів петуній яскраво-рожевого кольору, у тому числі з привабливою строкатістю, які неодмінно стануть центром уваги.

Петунія – обов’язковий атрибут рожевого саду

4. Бугенвілія

Шукаєте пишний килим із рожевих квітів, який покриє ваш сад? Бугенвілія – саме те, що вам потрібно. Цей ефектний чагарник, що в’ється, також відмінно підійде, якщо ви хочете створити посухостійкий середземноморський сад, оскільки він може рости практично без поливу і догляду.

Бугенвілія може рости як бур’ян, але виглядати просто розкішно

5. Бругмансія або Труби ангела

Дуже ефектна рослина, яку можна висаджувати у відкритий ґрунт, а можна вирощувати у контейнері. Особливість бругмансії в її ароматі: вкрай приємний запах, що нагадує старовинний парфум "Ностальджі".

Ніжна рожева бругмансія в компанії з вогненною пеларгонією

6. Рожевий сад і без троянди?

Пропонуємо посадити чарівницю-флорибунду Везаліус. За лагідною ніжністю прихована відмінна стійкість до хвороб, дощу та вітру. Ваша клумба буде чудовою.

Везаліус — чудова чарівність

