Чому люди схожі на своїх домашніх улюбленців? Штучний інтелект назвав 5 причин

Інроді схожість дуже кумедна

Люди та їхні домашні тварини часто здаються схожими один на одного. Існує чимало припущень причини цього ефекту, але штучний інтелект виділив основні.

"Телеграф" опитав моделі ChatGPT, Gemini та Claude, чому люди та їхні домашні улюбленці схожі. Нейромережі назвали кілька причин.

Що відповів ChatGPT

На думку цієї моделі, люди схильні підсвідомо обирати тварин, які відображають їхній характер, стиль життя або навіть зовнішні риси. Часто енергійні люди надають перевагу активним та рухливим собакам, а спокійніші — флегматичним котам. За таким самим принципом більше симпатії в людини можуть викликати ті тварини, які мають з ними спільні зовнішні риси — міміка, "вираз очей" тощо.

Фото: instagram.com/gezgethings

Другий важливий фактор, на який вказав ChatGPT, — люди та тварини, що живуть разом, чинять одне на одного взаємний вплив. З часом вони переймають звички одне одного. У людини та тварини виникає емоційний зв'язок та спільний режим дня, поступово це дає ефект схожести.

Чому люди та їхні улюбленці схожі: ChatGPT

Що сказав Gemini

Ця нейромережа на перше місце також ставить те, що ми підсвідомо тягнемося до подібного. Тому люди обирають тварин, які мають з ними спільні риси: форма очей, вираз обличчя чи навіть стиль "зачіски".

Фото: instagram.com/gezgethings

З часом це підсилюється спільним проживанням життя. Людина та її улюбленець синхронізують рівень активності, режим харчування, тощо.

Крім того, додає ШІ, якщо йдеться про собак, то завдяки роботі дзеркальних нейронів, вони мають унікальну здатність копіювати міміку та настрій своїх власників. З часом це стає все більш вираженим, підсилюючи враження схожести.

Чому люди та їхні улюбленці схожі: Gemini

Що думає Claude

Ця модель згодна зі своїми "колегами". Вона також назвала першою причиною феномена схожести те, що люди початково схильні обирати тварин, що мають з ними спільні риси. У психології це визначають як "проєкція особистості": тварина стає ніби "дзеркалом" свого господаря.

Фото: instagram.com/gezgethings

В міру спільного життя схожість підсилюється. Людина та тварина ніби переймають звички одне одного та синхронізують режим дня, рівень фізичної активності та навіть харчові уподобання.

Фото: instagram.com/gezgethings

Третій момент — емоційна близькість людини та тварини. Чотирилапі здатні "зчитувати" настрій людини й пристосовуватися до нього. Люди також переймають певні звички улюбленців. Тому ефект схожесті з роками зростає.

Чому люди та їхні улюбленці схожі: Claude

Висновок: 5 причин схожести людей та їхніх домашніх тварин

Таким чином, всі три моделі ШІ назвали п'ять основних причин, чому люди схожі на своїх домашніх улюбленців:

Підсвідомий вибір за подібністю

Синхронізація способу життя

Емоційний зв'язок та взаємний вплив

"Дзеркалення" тваринами особистості господаря

Копіювання собаками міміки своєї людини

