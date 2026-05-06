Почему люди похожи на своих домашних любимцев? Искусственный интеллект назвал 5 причин

Иногда сходство очень забавное

Люди и их домашние животные часто кажутся похожими друг на друга. Существует немало предположений о причине этого эффекта, но искусственный интеллект выделил основные.

"Телеграф" опросил модели ChatGPT, Gemini и Claude, почему люди и их домашние любимцы похожи. Нейросети назвали несколько причин.

Что ответил ChatGPT

По мнению этой модели, люди склонны подсознательно выбирать животных, отражающих их характер, стиль жизни или даже внешние черты. Часто энергичные люди предпочитают активных и подвижных собак, а более спокойные — флегматичных котов. По тому же принципу больше симпатии у человека могут вызывать те животные, которые имеют с ними общие внешние черты — мимика, "выражение глаз" и т.д.

Фото: instagram.com/gezgethings

Второй важный фактор, на который указал ChatGPT, — люди и животные, живущие вместе, оказывают друг на друга взаимное влияние. Со временем они перенимают повадки друг друга. У человека и животного возникает эмоциональная связь и общий режим дня, постепенно это усиливает эффект схожести.

Что сказал Gemini

Эта нейросеть во главу угла также ставит то, что мы подсознательно тянемся к подобному. Поэтому люди выбирают животных, имеющих с ними общие черты: форму глаз, выражение лица или даже стиль "прически".

Фото: instagram.com/gezgethings

Со временем это усиливается совместным проживанием жизни. Человек и его любимец синхронизируют уровень активности, режим питания и т.д.

Кроме того, добавляет ИИ, если речь идет о собаках, то благодаря работе зеркальных нейронов они обладают уникальной способностью копировать мимику и настроение своих владельцев. С течением времени это становится все более выраженным, усиливая впечатление схожести.

Что думает Claude

Эта модель согласна со своими "коллегами". Она также назвала первой причиной феномена схожести то, что люди изначально склонны выбирать животных, имеющих с ними общие черты. В психологии это определяют как "проекция личности": животное становится как бы "зеркалом" своего хозяина.

Фото: instagram.com/gezgethings

По мере совместной жизни сходство усиливается. Человек и животное перенимают привычки друг друга и синхронизируют режим дня, уровень физической активности и даже пищевые предпочтения.

Фото: instagram.com/gezgethings

Третий момент – эмоциональная близость человека и животного. Четырехлапые способны "считывать" настроение человека и приспосабливаться к нему. Люди также перенимают некоторые привычки любимцев. Поэтому эффект схожести с годами растет.

Вывод: 5 причин схожести людей и их домашних животных

Таким образом, все три модели ИИ назвали пять основных причин, почему люди похожи на своих домашних питомцев:

Подсознательный выбор по сходству

Синхронизация образа жизни

Эмоциональная связь и взаимное влияние

"Отзеркаливание" животными личности хозяина

Копирование собаками мимики своего человека

